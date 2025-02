Afrique: Le COSAFA en force - Un record de sept nations d'Afrique australe en quête de gloire à la CAN 2025

Avec seulement deux titres en Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies à son actif, la région d'Afrique australe nourrit de grandes ambitions avant le coup d'envoi du tournoi continental en décembre prochain au Maroc.

Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, le COSAFA (Conseil des Associations de Football d'Afrique Australe) sera représenté par sept nations lors de cette CAN 2025, qui se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Une présence record qui témoigne de la montée en puissance du football dans cette partie du continent.

L'Angola, le Botswana, les Comores, le Mozambique, l'Afrique du Sud, la Zambie et le Zimbabwe seront les porte-étendards de la région. Cette participation élargie marque une première depuis le passage de la phase finale de la CAN de 16 à 24 équipes lors de l'édition 2019 en Égypte.

L'Afrique du Sud et la Zambie, fers de lance d'une région en quête d'un nouveau sacre

Depuis la création de la compétition en 1957, seules deux nations d'Afrique australe ont inscrit leur nom au palmarès : l'Afrique du Sud en 1996 et la Zambie en 2012.

Plus récemment, l'Afrique du Sud a redoré le blason régional en terminant sur le podium de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, décrochant la médaille de bronze après une victoire contre la RD Congo. La Zambie, quant à elle, n'a pas réussi à franchir la phase de groupes.

Les Chipolopolo détiennent néanmoins un record dans la région avec 19 participations à la phase finale, tandis que l'Afrique du Sud s'apprête à disputer sa 12e CAN et l'Angola sa 10e.

Un défi de taille pour les nouveaux venus

Le Botswana et les Comores feront leur deuxième apparition dans le tournoi. Les Zèbres n'avaient plus participé à la CAN depuis 2012, tandis que les Coelacanthes avaient marqué les esprits en 2021 avec un parcours remarquable jusqu'en huitièmes de finale.

Avec une concurrence de plus en plus resserrée sur la scène continentale, comme en témoignent les performances lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire et les compétitions interclubs de la CAF, l'Afrique australe espère bousculer la hiérarchie et rivaliser avec les meilleures sélections du continent.

Des groupes relevés pour les représentants de la COSAFA

Les sept nations de la COSAFA auront fort à faire dès la phase de groupes.

Groupe A : La Zambie et les Comores auront un défi de taille face au pays hôte, le Maroc, et à une solide équipe malienne.

: La Zambie et les Comores auront un défi de taille face au pays hôte, le Maroc, et à une solide équipe malienne. Groupe B : L'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe se retrouvent dans un groupe relevé avec l'Égypte, recordman des titres continentaux.

: L'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe se retrouvent dans un groupe relevé avec l'Égypte, recordman des titres continentaux. Groupe D : Le Botswana devra se mesurer à un ancien champion, le Sénégal, ainsi qu'à la RD Congo et au Bénin.

: Le Botswana devra se mesurer à un ancien champion, le Sénégal, ainsi qu'à la RD Congo et au Bénin. Groupe F : Le Mozambique croisera le fer avec le tenant du titre, la Côte d'Ivoire, mais aussi le Cameroun et le Gabon.

L'Afrique australe aura une carte à jouer, mais le chemin vers un sacre historique s'annonce semé d'embûches. À quelques mois du coup d'envoi, la pression monte pour ces sept nations prêtes à écrire un nouveau chapitre de l'histoire du football africain.