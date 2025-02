Afrique: Le Simba SC parviendra-t-il enfin à franchir l'obstacle des quarts de finale en Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies ?

Le géant tanzanien Simba SC, largement considéré comme l'un des plus grands clubs de football d'Afrique, joue depuis longtemps un rôle de premier plan dans les compétitions continentales.

Pourtant, malgré leur pedigree, les Wekundu wa Msimbazi n'ont jamais franchi l'étape des quarts de finale que ce soit en Ligue des champions CAF TotalEnergies ou en Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies.

Ils ont atteint les quarts de finale de la Ligue des champions CAF TotalEnergies à trois reprises (2020/21, 2022/23 et 2023/24) et ont atteint le même stade en Coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies lors de la saison 2021/22. Malgré son énorme potentiel, l'équipe de Dar Es Salaam a toujours échoué lorsque sonne la cloche de cette phase à élimination directe.

Cette saison, sous la houlette de l'entraîneur sud-africain Fadlu Davids, le Simba SC est en pleine forme tant au niveau national que sur le plan continental. En Premier League tanzanienne, il est engagé dans une course acharnée au titre avec son rival de toujours, le club des Young Afrcans (Yanga SC). Deux points seulement séparent les deux équipes en tête du classement, Yanga étant leader avec 46 points et un match en plus.

En plus de ces performances sur la scène nationale, leurs ambitions continentales demeurent également bien vivantes.

Les performances du Simba lors de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies ont été tout simplement impressionnantes. Ils ont terminé en tête du Groupe A avec un total de 13 points, ne perdant qu'une seule fois dans un groupe qui comprenait des adversaires coriaces comme le CS Constantine, le FC Bravos Do Maquis et le CS Sfaxien. Ce bilan montre la force et la détermination d'une équipe qui a non seulement soif de succès, mais qui est également capable de concourir au plus haut niveau.

Alors que le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies se profile à l'horizon, le Simba SC espère que cette saison marquera la fin de sa malédiction des quarts de finale.

Le tirage au sort aura lieu le jeudi 20 février et déterminera le sort de toutes les équipes encore en lice. Le Simba SC espère que le résultat lui sera favorable pour lui permettre de franchir enfin cette barrière insaisissable.

Les supporters du club seront sans aucun doute optimistes, au regard de la forme affichée par leur formation depuis le début de l'exercice.

Avec un mélange de jeunesse, d'expérience combiné au style tactique raffiné de Fadlu Davids, les ambitions de Simba n'ont jamais été aussi claires. La vraie question est de savoir s'ils peuvent enfin vaincre leurs démons des quarts de finale et franchir la prochaine étape vers la gloire continentale.