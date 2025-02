Soudan: Le ministre des Affaires étrangères rencontre le chef de la partie russe du comité ministériel conjoint

Moscou. — Le ministre des Affaires étrangères, Dr. Ali Yousef a rencontré M. Alexander Kozlov, ministre des Ressources Naturelles et de l'Environnement, président de la partie russe du Comité ministériel conjoint, dans les bâtiments du ministère à Moscou.

La réunion a porté sur les relations bilatérales entre le Soudan et la Fédération de Russie, en mettant l'accent sur la coopération économique et commerciale.

Le ministre des Affaires étrangères a donné un aperçu complet des effets de la guerre sur la performance économique du pays, soulignant les victoires des forces armées sur les théâtres d'opérations et le fait que le pays a élaboré un plan global pour reconstruire ce qui a été détruit par la guerre. Il a demandé au ministre d'encourager les entreprises russes des secteurs public et privé dans divers domaines, en particulier les domaines importants et vitaux tels que les mines, l'énergie, le pétrole et l'agriculture, soulignant que le Soudan dépend fortement de la contribution de la Russie au processus de reconstruction dans la période d'après-guerre.

De son côté, le ministre russe des Ressources Naturelles a salué les relations entre les deux pays, expliquant qu'il existe une tendance à soutenir et à développer les relations avec le Soudan au cours de la période à venir, soulignant l'importance de travailler pour développer les échanges commerciaux et encourager les investissements entre les deux pays, soulignant la volonté des secteurs officiel et privé en Russie à travers le travail du comité ministériel conjoint de faire avancer les projets bilatéraux et de les mettre en oeuvre d'une manière qui sert l'intérêt commun des peuples des deux pays.

De son côté, le ministre russe a confirmé la volonté des deux pays de prendre des mesures concrètes pour la coopération et de mettre en oeuvre des projets communs entre les secteurs public et privé dans les domaines des ressources naturelles, de l'énergie, des mines et du pétrole, ainsi que de soutenir les programmes éducatifs et d'augmenter les bourses dans les universités et instituts russes.

A l'issue de la réunion, les deux parties ont souligné leur volonté de poursuivre les consultations pour tenir la huitième session du comité mixte au Soudan au cours de cette année, d'autant plus qu'il existe de nombreux projets et plans liés à la reconstruction au Soudan.