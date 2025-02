Soudan: La sous-secrétaire du ministère de la Justice rencontre le commandant en chef adjoint des forces armées

Port Soudan — La sous-secrétaire du ministère de la Justice, Mme Howaida Ali a rencontré mardi le commandant en chef adjoint des forces armées, le général Yasser Al-Atta, à la fin de sa visite dans l'État de Khartoum.

Gen. Yasser Al-Atta a souhaité la bienvenue à la délégation et a déclaré que cette visite représente un encouragement moral et a affirmé que la vie se déroule normalement à Omdurman et que la guerre se dirige vers sa fin et que la victoire se profile à l'horizon.

Il a souligné que la bataille de la dignité a été menée par le peuple soudanais dans toutes ses catégories, et a ajouté : « La bataille de la dignité est militaire, juridique, politique et diplomatique, et le ministère de la Justice mène la bataille dans son aspect juridique. » Il a souligné l'intégration des rôles entre le ministère de la Justice, le ministère public, le pouvoir judiciaire et la police dans l'application de la loi.

De son côté, Mme Howaida a indiqué que la visite avait pour objectif de surveiller le travail juridique de l'État de Khartoum et d'ouvrir le complexe des administrations juridiques. Elle a souligné que l'ouverture du complexe à ce moment-là est une preuve de la stabilité de la situation. Elle lui a donné une explication détaillée au Gen.

Al-Atta sur les départements que comprend le complexe, notamment le département d'aide juridique, qui est nécessaire de toute urgence à ce stade où les citoyens, en particulier les insolvables, doivent accéder à la justice en coordination avec le ministère public et l'autorité judiciaire. Elle a ajouté : « Grâce à nos visites à l'appareil judiciaire, nous avons été rassurés qu'ils travaillent en pleine coordination », et que les droits de l'homme, leur préservation, les questions d'État et la défense des citoyens qui ont été victimes de violations par les milices -FSR constituent une priorité absolue pour nous.