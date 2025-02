Congo-Kinshasa: Retombées !

La réduction du train de vie des institutions publiques et de leurs animateurs devient une réalité. C'est depuis le Gouvernement Sama Lukonde qu'il a été décidé des coupes dans le cadre de l'effort de guerre. Ce qui en résulterait de cette opération serait affecté à l'amélioration de la solde des militaires et des policiers ainsi qu'à l'octroi d'une prime spéciale à ces derniers et au secteur de sécurité à partir du mois de février en cours.

Il était impossible de concilier le train de vie menée par certains officiels politiques à la situation sécuritaire du pays alors que ça bouillonnait à l'Est. Ces coupes concernent les frais de fonctionnement et les interventions économiques des institutions politiques et cabinets ministériels, sur les interventions économiques des institutions.

Les rémunérations des membres des institutions publiques, mandataires publics et membres des cabinets politiques sont concernées avant d'évoquer les émoluments de base et les primes permanentes hors impôts retenus.

A cet effet, rassure le Conseil des Ministres, des dispositions ont été prises pour que ces mesures n'affectent pas les crédits destinés aux investissements publics dans les infrastructures stratégiques, notamment : les routes, les projets énergétiques, le PDL-145T, les voiries, les contreparties des projets financés par des bailleurs extérieurs et les actions de mobilisation des recettes fiscales.

Par ailleurs, la suspension des dépenses spécifiques va porter sur des évacuations sanitaires et des missions de service (excepté celles concourant à la mobilisation des recettes, à la sécurisation du Pays ou au front diplomatique de la guerre). Elles concernent aussi la suspension des acquisitions de véhicules, sauf ceux liés aux opérations sécuritaires, les ambulances et les tracteurs.

C'est l'occasion pour les particuliers de mettre la main dans la pâte. C'est ainsi qu'on observe dans certaines entreprises du portefeuille, un processus de collecte des fonds au travers des contributions volontaires.

Les sociétés d'économie mixte, quant à elles, sont disposées à contribuer avec des avances sur leurs dividendes. Les ministres chargés des secteurs des télécommunications et pétroliers ont été invités à proposer les mécanismes par lesquels ces secteurs pourront contribuer à l'effort de guerre.

Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Il fallait cette prise de Goma pour que les lignes bougent à tous les niveaux. Pendant longtemps, dans l'opinion congolaise, on a donné l'impression que la guerre de l'Est n'était pas l'affaire de tous les congolais. Cet élan de restriction de train de vie va permettre de cimenter la cohésion afin que les congolais sous le joug des occupants ne se sentent plus seuls.