Congo-Kinshasa: Situation sécuritaire et humanitaire à l'Est du pays, Londres - Thérèse Kayikwamba au front diplomatique pour des sanctions ciblées

Après avoir pris part au Sommet des Ministres des Affaires Etrangères des pays membres de la SADC et de l'EAC à Dar es Salaam, en Tanzanie le 7 février dernier, Thérèse Wagner Kayikwamba, Cheffe de la diplomatie RD Congolaise, s'est envolée pour Londres où elle a rencontré Lord Collins Highbury, Ministre d'Etat britannique en charge de l'Afrique, hier lundi 10 février. Au menu des échanges la situation sécuritaire et humanitaire à l'Est de la RDC et les perspectives de résolution du conflit.

Plus question de rappeler la situation inquiétante des violations de l'intégrité territoriale de la RDC par le Rwanda voisin, parrain du mouvement rebelle M23. Après trois décennies des affres de guerre imposée par les ennemis de la paix, la RDC s'est décidée de redresser son front devant ses agresseurs afin de repousser l'ennemi en dehors de ses frontières naturelles.

Sur le front diplomatique, Thérèse Kayikwamba se démène à grand pas et sous la couverture de Félix Tshisekedi, Président de la République, afin d'arracher le soutien diplomatique de la communauté internationale et des communautés de la sous-région.

Porteuse de l'espoir de tout un peuple, cette experte en diplomatie ne ménage aucun effort pour apporter un succès diplomatique à la République Démocratique du Congo à cette guerre qui cause des milliers des déplacés et des morts par myriades. Le succès engagé dans ses sorties pousse à croire qu'un nouveau jour veut se lever pour un Congo nouveau, Don béni des aïeux au coeur de l'Afrique.

Cette rencontre avec Lord Collins à Londres a aussi engendré la nécessité de sanctions ciblées contre les responsables politiques et militaires rwandais, auteurs des multiples violations du droit international et humanitaire en RDC. Des sanctions qui pourraient mettre pression sur le Rwanda de retirer ses militaires du sol congolais et d'abandonner son soutien inconditionnel au M23.