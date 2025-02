Congo-Kinshasa: Coopération culturelle entre le pays et l'Allemagne - Tête-à-tête Yolande Elebe et l'Ambassadeur Ingo Herbert à Kinshasa

Le renforcement de la coopération culturelle entre la République démocratique du Congo et la République fédérale d'Allemagne a été au coeur d'un échange entre la ministre congolaise de la culture, arts et patrimoine et l'ambassadeur allemand, lundi à Kinshasa, selon un communiqué ministériel.

« La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elebe Ma Ndembo, a échangé avec l'Ambassadeur d'Allemagne en République Démocratique du Congo, Ingo Herbert, sur le renforcement des liens culturels entre les deux pays », a-t-on lu.

« Les discussions ont porté sur la transformation du Goethe-Institut en un centre culturel pleinement opérationnel, favorisant l'échange entre les cultures congolaises et allemandes », a renchéri le communiqué.

Au-delà de leurs échanges, renseigne-t-on, la Ministre Yolande Elebe et l'Ambassadeur Ingo Herbert ont également abordé la formation des artistes congolais et la valorisation du patrimoine national, en lien avec des programmes panafricains dédiés.

A Kinshasa, la coopération culturelle entre la RDC et l'Allemagne passe par l'Institut Goethe qui est une organisation allemande active au niveau mondial.

« À noter que pour 2025, l'Institut Goethe lancera le projet "Linzaka", qui est un atelier consacré à la bande dessinée », a révélé le communiqué.

Il sied de noter que l'Institut Goethe s'engage en faveur de l'entente entre l'Allemagne, l'Europe et le monde. Soutenu par le ministère allemand des Affaires étrangères, Institut Goethe informe sur la diversité culturelle et sociale de l'Allemagne et de l'Europe.

Sa mission repose sur la confiance dans le potentiel des échanges culturels internationaux. Chaque année, l'Institut Goethe organise de milliers d'événements culturels dans le cadre de la coopération fondée sur le partenariat avec des institutions gouvernementales et non gouvernementales et des initiatives de la société civile dans les pays d'accueil.

Cette structure allemande certifie et met en réseau des acteurs et actrices du monde de la culture et soutient la mise en place de structures durables dans les industries culturelles et créatives, par exemple par des mesures de formation continue pour les entrepreneurs culturels ou pour l'internationalisation des entreprises créatives.