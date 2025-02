Congo-Kinshasa: Santé - La situation humanitaire du pays passée en revue

Le point de la situation faite le 10 février a mis en avant la suspicion d'une épidémie non encore identifiée chez les porcs, dans la province du Sankuru, territoire de Kole, dont les symptômes frisent le mpox et la peste porcine africaine.

L'inexistence du traitement face à la nouvelle épidémie conduit à la prise des mesures de biosécurité pour préserver les élevages et désinfecter les pâturages. C'est ainsi que le Centre des opérations d'urgence de santé publique a présenté son plan d'action suite à l'afflux massif des blessés de guerre dans la partie Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Dans ce contexte de conflit armé dans le pays, la situation humanitaire critique dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri, avec l'afflux massif des blessés et déplacés internes, pousse à l'activation du système de gestion des incidents. L'objectif général étant de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité dues à la guerre. Les stratégies mises en oeuvre sont le renforcement des services de santé en contexte de guerres; l'approvisionnement en médicaments et en matériel médical ainsi que la surveillance épidémiologique et de prévention des épidémies.

La situation épidémiologique de mpox

Pour ce qui est de la situation épidémiologique cumulée de mpox allant de la semaine 1 (2024) à la semaine 5 (2025), elle révèle un cumul des cas suspects de 73 699 et des cas de décès des suspects à 1 427, avec une létalité de 1,85%. Le nombre de cas confirmés s'élève à 2167. Les vaccinés de la première dose sont 67 759. L'évolution des cas suspects diminue depuis trois semaines.

La RDC possède deux foyers épidémiologiques dont le premier du Nord-Ouest et le second de l'Est (Sud et Nord Kivu). Durant la semaine 5, 88% des cas et décès ont été enregistrés dans huit provinces. La ville de Kinshasa dénombre actuellement 115 cas actifs dont 63 suspects et 52 confirmés. A ce jour, le total de vaccinés pour la première dose est de 19 865 et la seconde dose est de 549. À noter la réception de 200 000 doses de vaccin Acam/Canada.