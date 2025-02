Tunisie: Le ministre des Affaires Etrangères participera à la 46ème session du Conseil Exécutif de l'UA

Le ministre des Affaires étrangères et de la Migration des Tunisiens à l'Etranger Mohamed Ali Nafti, participera à la 46ème session du Conseil Exécutif de l'Union Africaine (UA) à la capitale éthiopienne Addis Abeba et à la 38ème session ordinaire du Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA, qui se tiendront respectivement les 12 -13 février et les 15 et 16 février 2025.

Au cours de cette session, le Conseil Exécutif examinera un certain nombre de sujets importants et de questions prioritaires sur la scène africaine, notamment l'évolution de la situation politique, économique et sociale sur le continent, en vue de contribuer à la consolidation de la paix, de la sécurité et du développement durable en Afrique, selon un communiqué publié mardi par le département des Affaires étrangères.

Les participants examineront aussi l'avenir de l'organisation africaine et les réformes structurelles proposées pour améliorer ses performances de manière à renforcer l'action africaine commune afin de fournir l'assistance nécessaire aux groupes vulnérables par le moyen de mesures pratiques visant à consacrer les droits des femmes et des jeunes et à les protéger contre toutes les formes de violence et de discrimination, selon la même source.

Ils discuteront également des moyens de promouvoir le développement et d'accroître le volume des investissements et des échanges commerciaux entre les États membres.

En marge de cet important événement africain, le ministre des Affaires étrangères aura une série de rencontres avec ses homologues africains participant à la réunion.

La session verra également l'élection des hauts responsables de la Commission, notamment le président, le vice-président et les six commissaires, ainsi que plusieurs comités et structures de l'UA, en particulier les élections au Conseil africain de paix et de sécurité.