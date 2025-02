Tunisie: 50 dinars par jour pour le couffin de Ramadan d'une famille de 6 membres

Le président de l'Organisation Tunisienne pour Informer le Consommateur » OTIC « , Lotfi Riahi, a abordé ce mardi 11 février 2025 la dégradation du pouvoir d'achat et la baisse des revenus des ménages. Il a souligné que face à cette situation, les Tunisiens doivent adopter des comportements plus économes et s'efforcer de s'adapter à l'augmentation des prix.

Lors de son passage sur les ondes d'une radio privée, Riahi a précisé que la valeur du couffin de Ramadan varie, oscillant entre 30 et 40 dinars, et pouvant atteindre jusqu'à 50 dinars par jour pour une famille de six personnes.

Il a aussi révélé que la consommation durant le mois de Ramadan augmente de 30 %. Un aspect positif cette année, selon lui, est la fixation du prix de la viande d'agneau réfrigérée à 38 dinars le kilogramme, et de la viande de bœuf à 35 dinars. En revanche, le prix de la viande de mouton est estimé à 55 dinars.

Riahi a insisté sur l'importance de l'implication des détaillants dans le système de la viande réfrigérée. Il a souligné que leur nombre est un facteur clé, et s'est interrogé sur la manière de distribuer la viande réfrigérée importée dans tout le pays pour l'acheminer aux consommateurs, tout en impliquant les grandes surfaces. Il a rappelé qu'un vendeur de viande réfrigérée ne peut pas proposer de produits locaux à la vente.

Il a également indiqué que l'Organisation Tunisienne pour Informer le Consommateur demande au ministère du Commerce de fixer les prix de la viande rouge, comme cela avait été fait par le passé, afin d'harmoniser les prix avec ceux de la viande réfrigérée.

Enfin, il a plaidé pour la poursuite du renforcement de la teneur en fibres dans le pain, ce qui permettrait de réduire le gaspillage alimentaire tout en améliorant la qualité du produit. Il a insisté sur la nécessité de diriger la farine vers les personnes qui en ont réellement besoin, réduisant ainsi les subventions accordées à ceux qui n'y ont pas droit.

Riahi a également souligné l'importance de sensibiliser les consommateurs dès leur plus jeune âge pour favoriser une consommation responsable, précisant que des efforts sont déjà en cours dans ce domaine.