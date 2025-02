Tunisie: Des équipements médicaux de pointe pour renforcer les services de l'Institut Salah Azaeiz

Dans le cadre de l'amélioration continue des services de santé et de l'optimisation de la qualité des soins, l'Institut Salah Azaeiz a récemment reçu les équipements médicaux les plus modernes pour soutenir ses départements d'imagerie médicale et de chirurgie des tumeurs ORL (oreilles, nez et gorge).

Les nouveaux équipements incluent :

1. Département d'imagerie médicale :

· Un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) de dernière génération, avec une puissance de 1,5 Tesla, d'une valeur de 6 milliards de dinars.

· Un mammographe de haute technologie, d'une valeur de 1 milliard de dinars.

2. Département de chirurgie des tumeurs ORL :

· Un dispositif de chirurgie laparoscopique moderne, garantissant une précision accrue lors des interventions chirurgicales.

Ces équipements contribueront de manière significative à améliorer la qualité des soins, permettant un diagnostic plus rapide et plus précis pour les patients, et favorisant ainsi un traitement plus efficace. Cette initiative, annoncée sur la page officielle du Ministère de la Santé, marque un progrès majeur dans la modernisation des infrastructures de santé en Tunisie.