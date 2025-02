Congo-Brazzaville: Violences faites aux femmes - Plus de trois cents jeunes filles initiées à l'auto-défense

Le Centre de remise en forme dénommé "Oxygène sport et bien-être" a organisé, en faveur de plus de trois cents participantes, un stage pratique d'auto-défense dans le cadre d'une campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes.

Le stage a été organisé sur le thème « Agir c'est prévenir, prête à te défendre ». Des rencontres éducatives des jeunes filles scolarisées et des séances d'entraînement aux arts martiaux ont été organisées pour les prévenir contre toutes les formes de violences physiques dont les femmes et les filles sont victimes.

L'initiative cadre avec le troisième objectif de développement durable qui vise à assurer la santé et le bien-être de tous, en améliorant la santé procréative, maternelle et infantile, ainsi qu'en réduisant les principales maladies transmissibles, non transmissibles, environnementales et mentales.

Plusieurs partenaires dans le cadre de cette campagne de sensibilisation tels que les deux ministères en charge des enseignements technique et général, le ministère de la promotion de la femme, le Programme national de lutte contre les violences ainsi que le Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville parrainent le Centre de remise en forme dénommé "Oxygène sport et bien-être".

Les trois cents participantes ont été sensibilisées à la législation congolaise sur les violences faites aux femmes et aux filles, à l'instar de la loi Mouébara. Dans le cadre de ce stage, des séances de self-défense ont été également initiées pour ces jeunes filles avec le soutien des sportifs expérimentés. Pour sa part, la directrice générale du centre Oxygène sport et bien-être, Zara Ngougoure, epère que les connaissances mises à la disposition des apprenantes développeront leurs aptitudes physiques de se protéger en cas de danger.

Signalons que les aptitudes physiques et le sport peuvent aider à réduire, au bénéfice des filles et des femmes, les comportements présentant des risques d'agressivité.