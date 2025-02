Ile Maurice: Veranda Resorts lance un modèle de travail flexible

À la suite d'une phase pilote réussie de neuf mois, tous les employés de Veranda Resorts et de Voilà Bagatelle peuvent désormais bénéficier de deux jours de repos consécutifs, en fonction des saisons et des besoins opérationnels. À terme, un système de gestion en ligne permettra à chacun de mieux organiser son planning. Cette initiative vise à améliorer les conditions de travail dans le secteur hôtelier, en répondant aux enjeux de l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle, tout en renforçant l'attractivité des métiers de l'hospitalité.

À l'exception de Veranda Tamarin, cette approche innovante a d'ores et déjà été déployée dans l'ensemble des hôtels Veranda Resorts, ainsi qu'au Voilà Bagatelle Business Hotel. La maison mère, Rogers Hospitality, prévoit d'étendre ce modèle à ses autres entités dans un avenir proche, en l'intégrant à l'ensemble de son réseau.

L'introduction de cette mesure a été rendue possible grâce à une réingénierie approfondie des processus internes, ainsi qu'à une initiative ambitieuse visant à améliorer la productivité, impliquant activement l'ensemble des équipes. Veranda Resorts a entrepris une réflexion approfondie sur l'optimisation des tâches, en réorganisant certains processus et en éliminant ceux jugés non essentiels. Cette révision a permis de libérer des ressources et de rendre ce nouveau mode opératoire à la fois possible et efficace.

À travers cette initiative, Veranda Resorts poursuit un objectif ambitieux : adopter une gestion plus humaine et durable, en phase avec les évolutions profondes que connaît le secteur hôtelier. Plutôt que de simplement répondre aux exigences du marché, l'entreprise hôtelière fait un choix clair en plaçant le bien-être de ses employés au centre de sa stratégie. En effet, Veranda Resorts considère que la performance et le succès à long terme dépendent avant tout de l'épanouissement de ses équipes.

L'établissement hôtelier met tout en oeuvre pour créer un environnement de travail inclusif et équilibré, où chaque membre de l'équipe peut non seulement s'épanouir mais aussi développer ses compétences et jouer un rôle actif dans l'accomplissement de la mission de l'hôtel. Cet engagement vise à garantir que chacun puisse progresser à son rythme, tout en contribuant pleinement à la croissance collective et au succès global de l'entreprise.

«En favorisant un meilleur équilibre de vie, nous créons un environnement inclusif et épanouissant. Il est essentiel que nos pratiques en ressources humaines évoluent pour mieux répondre aux attentes d'une main-d'oeuvre multigénérationnelle aux priorités en constante évolution», explique Christopher Park, Chief People Officer de Rogers Hospitality.

«Cette initiative reflète notre volonté d'offrir à nos collaborateurs un environnement de travail plus équilibré où ils peuvent s'épanouir, tout en continuant à prendre soin de nos clients. Le modèle 5-2 est une réponse aux attentes de nos équipes et une évolution naturelle dans notre façon d'aborder les opérations hôtelières à Maurice», explique Vincent Cavalot, Chief Operating Officer de Veranda Resorts.

Les équipes accueillent favorablement ces deux jours consécutifs, à l'instar d'Aurore Radoude, Guest Experience Coordinator de Veranda Grand Baie. «Travailler au sein de l'équipe Guest Experience m'apporte une grande satisfaction car j'aime mon travail. Aujourd'hui, ce nouveau système me permet de me reposer pleinement pendant mes deux jours de congé, ce qui améliore mon équilibre entre vie professionnelle et personnelle, ainsi que ma santé mentale. Grâce à ce rythme, je suis toujours en pleine forme pour offrir le meilleur à nos clients, un aspect de mon travail que j'adore.»