Congo-Brazzaville: Photographie - Baudoin Mouanda en résidence au Bénin

Photographe congolais, Baudoin Mouanda fait partie des dix-huit artistes lauréats du programme de résidences artistiques « Inspiration Bénin » initié par l'Institut français de ce pays.

« Lancé le 28 juin 2024, l'appel à candidatures a suscité un vif intérêt dans la communauté artistique francophone avec plus de 200 candidatures reçues. Parmi celles-ci, dix-huit lauréats de huit nationalités ont été retenus dans les disciplines des arts visuels et des nouvelles écritures scéniques. L'accueil des résidents se fait du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025, pour des séjours d'une durée variable organisés en collaboration étroite avec des partenaires locaux béninois », a indiqué l'Institut français du Bénin.

Les résidences « Inspiration Bénin » visent à encourager les échanges interculturels et à favoriser l'émergence de projets originaux qui résonnent avec l'histoire, les savoir-faire, le patrimoine culturel et les scènes créatives contemporaines du Bénin. En effet, ce projet conçu pour renforcer les liens entre les scènes créatives locales et internationales souhaite offrir aux artistes francophones une immersion au Bénin afin de valoriser le patrimoine et d'explorer de nouveaux horizons culturels.

Pour sa part, le photographe congolais, Baudoin Mouanda, travaille sur son projet « Sueur du robinet » en étroite collaboration avec la Fondation Zinsou basée à Cotonou. Ce projet photographique débuté au Congo et qui se poursuit au Bénin est né des pénuries d'eau que connait ces dernières années l'Afrique.

Il se consolide d'après des faits réels afin de faire prendre conscience et de sensibiliser les populations au regard de l'impact dont est exposée l'humanité à travers les femmes, les enfants, à des risques physiques et psychologiques à porter des charges lourdes sur de longues distances. Pour l'artiste, cette situation est paradoxale car le continent africain ne manque pas véritablement de ressources hydriques mais présente plutôt des situations contrastées. A l'exception des zones arides et semi arides, l'Afrique et très riche en eau.

Partout dans le monde, l'accès à l'eau est essentiel dans la mesure où cela permet d'atteindre plusieurs objectifs comme l'amélioration de l'hygiène, la santé de la population, etc. D'après certains scientifiques, la pénurie d'eau en Afrique devrait atteindre des niveaux dangereusement élevés à partir de cette année 2025, date à laquelle on estime qu'environ les deux tiers de la population mondiale pourraient souffrir d'une pénurie d'eau.

« Selon l'Organisation mondiale de la sante, 80% des maladies sont d'origine hydrique. Des enfants de moins de cinq ans meurent de diarrhée en Afrique. Je me suis engagé dans cette aventure afin d'attirer l'attention de la population à l'accès à l'eau potable de qualité et en quantité suffisante. Ce, en vue de freiner l'une des principales contraintes au développement », a indiqué Baudoin Mouanda.

Pour le photographe congolais, l'accès à l'eau est essentiel dans la mesure où cela permet d'atteindre plusieurs objectifs comme l'amélioration de l'hygiène et la santé de la population, etc. « En zone rurale, la population s'approvisionne en eau à partir des cours d'eau, des eaux de pluies collectées dans les fûts, des puits traditionnels et des sources. Cette situation a quelquefois favorisé la propagation des épidémies telles que le choléra et d'autres maladies liées à la consommation d'une eau impropre. La sueur du robinet rappelle à tout un chacun que le monde a besoin d'eau et il n'existe guère d'activité économique qui n'en dépende », a-til ajouté.

En séjour depuis fin janvier au Bénin, Baudoin Mouanda est à pied d'oeuvre pour capturer des instants qui cadrent avec le projet tout en écoutant des récits et en observant des faits qui contribueront à sa meilleure finalisation. En parallèle, il entend partager son expérience en photographie avec des jeunes béninois à travers des ateliers photographiques interactifs. Le premier était avec les petits pinceaux au Musée de Ouidah. Le prochain sera avec des plus âgés à Contopary art studio à Agassa Godomey.

Après le Bénin, l'artiste entend se rendre en République démocratique du Congo, toujours dans le cadre de ses recherches photographiques en lien avec « La sueur du robinet ».