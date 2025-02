Afrique Australe: Le sommet conjoint SADC-EAC plante le décor d'une paix durable dans l'Est du pays, estime Muyaya

Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya estime que les résolutions du sommet conjoint EAC-SADC plantent le décor d'une paix durable dans l'Est du pays. Il l'a déclaré lors du briefing de presse qu'il a animé le lundi 10 févier dans la soirée à Kinshasa.

« Il y avait une grosse pression qui pesait sur la région parce qu'il y avait le risque d'embrasement. Cette réunion a permis de baliser la voie. Nous allons être vigilants dans le cadre du suivi de ce qui a été convenu et des actes qui doivent être posés par les uns et les autres pour que nous puissions arriver à notre objectif qui est la restauration de la sécurité à Goma, avec évidemment le départ des agresseurs et la possibilité d'envoyer de l'aide humanitaire à nos compatriotes et voir comment soulager les cas des blessés », a déclaré Patrick Muyaya.

Le Sommet conjoint SADC-EAC a ordonné que des modalités de retrait des forces armées étrangères non invitées du territoire de la RDC soient élaborées et mises en oeuvre. Il a aussi ordonné le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et la cessation des hostilités.