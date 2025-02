Afrique Australe: Résolutions du sommet SADC-EAC - Cap sur un cessez-le-feu immédiat et le retrait des forces étrangères en RDC

Le sommet conjoint SADC -EAC tenu à Dar es Salam en Tanzanie le 08 février 2025 pour mettre fin au conflit armé dans l'Est de la RDC le 08 février 2025 s'est clôturé avec des résolutions à court et moyen terme

Parmi ces résolutions, il y a d'abord de toute urgence cet appel lancé par les chefs d'Etats de la SADC et EAC à la cessation des hostilités et au cessez-le-feu immédiat. Ils ont demandé le rétablissement des services publics essentiels et des voies d'approvisionnement en denrées alimentaires afin que soit assurée l'aide humanitaire et la réouverture immédiate de l'aéroport de Goma.

Autre résolution. Ce sommet conjoint a chargé les chefs d'État-major de l'EAC et de la SADC de se réunir à court terme, càd dans un délai de cinq (5) jours pour fournir des directives techniques sur l"instauration d'un cessez-le-feu et la cessation des hostilités immédiates, sans conditions.

En réaction aux résolutions de ce sommet conjoint SADC - EAC dans un communiqué de presse publié ce dimanche 9 février par le ministère de la communication et médias, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a salué la tenue du Sommet conjoint des Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) et de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SAD et prend acte des décisions adoptées à l'unanimité par les Chefs d'État et de Gouvernement, qui ont réaffirmé leur attachement au respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de la RDC et ont convenu de l'élaboration et de la mise en oeuvre des modalités de retrait des forces étrangères non invitées du territoire Congolais.

Dans ce communiqué, le gouvernement prend également acte de l'adoption de mesures immédiates face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire et appelle à leur mise en oeuvre sans délai pour permettre, d'une part, la mise en oeuvre du plan harmonisé (CONOPS), incluant la neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda ainsi que le désengagement de ses forces du territoire Congolais, en accord avec le processus de Luanda ; et, d'autre part, la tenue des consultations prévues dans le cadre du processus de Nairobi, impliquant les acteurs non étatiques.