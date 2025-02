Egypte: La banque égyptienne Khazna vise la banque numérique et l'expansion en Arabie Saoudite après une levée de fonds de 16 millions de dollars

La fintech égyptienne Khazna a obtenu un financement de pré-série B de 16 millions de dollars, ce qui porte son financement total à plus de 63 millions de dollars.

La fintech égyptienne Khazna a obtenu 16 millions de dollars de financement de pré-série B, ce qui porte son financement total à plus de 63 millions de dollars. La startup, fondée en 2019, propose des avances sur salaire, des paiements numériques et des microprêts aux travailleurs à faibles et moyens revenus qui n'ont pas accès aux services bancaires traditionnels.

Avec 500 000 utilisateurs, Khazna travaille maintenant à l'obtention d'une licence bancaire numérique en Égypte, lui permettant d'accepter des dépôts et de réduire les coûts d'emprunt. L'entreprise prévoit d'obtenir l'approbation réglementaire d'ici à la mi-2026.

Khazna se développe également en Arabie saoudite, en s'appuyant sur l'importante diaspora égyptienne et sur la demande de solutions de crédit à la consommation. Elle vise à générer 40 à 50 % de son chiffre d'affaires en Arabie saoudite d'ici quatre ans, se positionnant ainsi en vue d'une éventuelle introduction en bourse sur le Tadawul.

Points clés à retenir

L'accent mis par Khazna sur les prêts garantis par les salaires et les crédits basés sur les pensions lui a permis d'atteindre le seuil de rentabilité au début de l'année 2024. La licence de banque numérique changera la donne, en lui permettant d'offrir des prêts plus abordables. L'Arabie saoudite représente une opportunité stratégique en raison de la solidité de son marché financier, de la demande croissante de produits de prêt et de ses liens économiques étroits avec l'Égypte.

La société prévoit d'intégrer à son offre des solutions de transfert de fonds et de change. Le dernier tour de table de Khazna a bénéficié de la participation de Quona, Speedinvest, Aljazira Capital, anb Seed Fund, DisrupTECH, ICU Ventures, Khwarizmi Ventures et SANAD Fund for MSME. L'amélioration du climat d'investissement en Égypte a ravivé l'intérêt des investisseurs, rendant les plans d'expansion plus viables. Avec le retour de la stabilité macroéconomique, Khazna se positionne comme une plateforme financière numérique de premier plan pour les populations mal desservies en Égypte et au-delà.