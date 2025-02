Congo-Brazzaville: Le pays/Nations unies - Donner un coup d'accélérateur pour l'atteinte des ODD

Le nouveau coordonnateur résident des agences du système des Nations unies en République du Congo, Abdourahamane Diallo, a réaffirmé le 11 février à l'issue d'une audience avec le président du Sénat, Pierre Ngolo, sa volonté de poursuivre les efforts engagés afin d'améliorer, de renforcer et de poser les jalons pour accélérer l'atteinte des objectifs du développement durable (ODD).

« Nous sommes à cinq années à l'échéance de 2030, c'est le rendez-vous que s'est donné l'humanité pour atteindre les ODD. Il s'agit de donner un coup d'accélérateur, de voir là où nous en sommes. En ce sens, les parlementaires seront des acteurs-clés pour le plaidoyer et pour le suivi de la mise en oeuvre des activités pour concourir à l'accélération de ces ODD », a indiqué Abdourahamane Diallo à sa sortie d'audience.

Selon lui, la première rencontre avec le président du Sénat n'a pas été non seulement une visite de courtoisie mais également une occasion pour lui demander des orientations et de recueillir ses conseils quant à sa mission en République du Congo. « Le coordonnateur résident a pour rôle d'animer, de coordonner l'ensemble de la réponse du système des Nations unies. C'est aussi de s'assurer vraiment que nous avons une réponse qui, avant tout, est bien alignée aux priorités du gouvernement du pays, d'où l'importance de recueillir les conseils aussi du président de la chambre haute du Parlement et de s'assurer que cette réponse est efficiente pour un meilleur résultat pour la population », a-t-il poursuivi.

Le coordonnateur résident des agences du système des Nations unies a, en effet, assuré Pierre Ngolo de sa volonté de travailler avec les sénateurs et les autres élus pour les informer de façon régulière du travail des agences onusiennes afin de recueillir leurs orientations et partager certaines thématiques mondiales qu'ils souhaiteraient aborder et contextualiser au niveau du pays.

Il a dit avoir pris en compte la doléance du président du Sénat consistant au partage d'expérience avec les sénateurs au niveau national et décentralisé à travers les assemblées locales. Le but étant, entre autres, le renforcement des capacités des élus mais aussi d'instaurer un dialogue au niveau du terrain pour une réelle appropriation et une bonne en oeuvre des programmes.

« Le coordonnateur ne met pas en oeuvre les programmes, il coordonne le travail des agences, des fonds et programmes. Le Sénat aussi prend des lois, mais ne les met pas en oeuvre. Donc, les activités que nous aurons avec le Sénat porteront plus dans l'élan du dialogue. Un dialogue qui se voudra régulier et dynamique, où l'on peut partager, informer de ce que nous faisons, et de recueillir aussi surtout ses orientations. Dans ce cadre-là, nous avons convenu de nous revoir très bientôt pour proposer des activités telles que des journées portes ouvertes où la chambre sera ouverte aux agences du système des Nations unies pour venir expliquer et partager sur leurs activités », a déclaré Abdourahamane Diallo.

Représentant de l'Unesco en République du Congo de 2009 à 2013, le nouveau coordonnateur du système des Nations unies connaît bien le pays. « L'histoire a fait que onze ans après, le secrétaire général de l'ONU me confie une autre mission au niveau de la coordination de l'ensemble des agences. C'est avant tout un honneur, un privilège. Je tiens à remercier les plus hautes autorités pour la confiance qu'elles ont accordée à ma personne en m'accréditant dans ce pays.

C'est avec de la joie, de l'émotion et un sentiment de gravité qu'on revient aussi dans le pays où l'on a commencé un travail sous un mandat spécifique, mais on le poursuit à un autre niveau pour être solidaire d'une communauté, d'un peuple dans sa feuille de route pour le développement durable », a conclu le diplomate onusien.