Congo-Brazzaville: Boxe - Alain William Okoko menace de traduire le ministère des Sports en justice

L'ancien 3e vice-président de la Fédération congolaise de boxe (Fécoboxe), Alain William Okoko, a lancé un ultimatum d'un mois au ministère des Sports pour le remboursement de la somme de 1 719 340 F CFA, à la suite des dépenses effectuées pour le paiement du traiteur des Diables rouges lors de leur regroupement à Pointe- Noire, dans le cadre des préparatifs des 11es Jeux africains de Brazzaville 2015.

En regroupement à Pointe-Noire dans le cadre des préparatifs des 11es Jeux africains, les pugilistes congolais avaient bénéficié d'une enveloppe remise par Bienvenu Richard Mouambouma, ancien président de la Fécoboxe. La somme reçue n'ayant pas été suffisante pour couvrir tous les frais, Alain William Okoko, désigné par sa hiérarchie pour superviser la mise au vert des boxeurs avait, en accord avec le staff technique des Diables rouges et les boxeurs, décidé de payer le service traiteur, puis être rembousé par la Fécoboxe dès son retour à Brazzaville.

Pendant un mois, Alain William Okoko avait donc à sa charge trente et un boxeurs, cinq entraîneurs ainsi que les internes du club. Cependant, après la fin du stage, aucune pièce ne lui a été versée pour compenser ses dépenses.

Dans son intention d'activer ce règlement avant d'aller à Brazzaville pour les Jeux, il avait confisqué tout le matériel remis à la Fécoboxe pour les Jeux. Saisi de cette affaire, l'ancien ministre des Sports, Léon Alfred Opimba, en mission à Kinshasa en République démocratique du Congo, avait instruit son directeur général de verser un acompte de 500000 FCFA au plaignant.

Suite à cela, une partie du matériel avait donc été libérée pour les jeux, tandis qu'une autre, composée de dix médecines bals, quatre sacs de frappe, une boîte de pharmacie, un gong et une bascule électrique est restée comme gage chez lui.

Attendant son remboursement, Alain Wiliam Okoko a initié des courriers d'intervention et de rappel respectivement au Comité national olympique et sportif congolais, à la Direction générale des sports et au ministère des Sports en 2022, sans suite jusqu'aujourd'hui. « L'Etat est une continuité, le ministre Léon Alfred Opimbat avait pris l'engagement devant ses conseillers de régler ce différend. Le ministre actuel est saisi de l'affaire et avait même instruit son directeur financier de me rembourser. Je paie des billets aller-retour Brazzaville-Pointe-Noire sans gain de cause », a-t-il indiqué.

L'ancien 3e vice-président de la Fécoboxe a eu une lueur d'espoir quand il a reçu, en octobre 2023, une délégation conduite par le secrétaire général de la fédération, Hermann Brice Kaya, pour l'inventaire du matériel restant, condition pour finaliser sa dette. « Seize mois depuis l'inventaire, rien ne s'est fait alors que le matériel est toujours intact. J'accorde le délai d'un mois pour le remboursement de mon argent, une somme destinée à mon investissement de l'élevage des caprins et de bovins afin de préparer ma retraite. Dépassé ce délai, je porte plainte contre l'Etat », a-t-il prévenu.