Angola: Le PR recommande aux ambassadeurs angolais d'attirer les investissements étrangers

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a chargé mardi les chefs des missions diplomatiques de continuer à accroître les relations de coopération avec les pays où ils exercent leurs fonctions, afin d'attirer les investissements étrangers.

Intervenant lors de la cérémonie d'investiture de quatre ambassadeurs récemment nommés, dans le cadre de la rotation diplomatique, João Lourenço a déclaré que l'attraction des investissements devrait également reposer sur le secteur du tourisme, en vue de renforcer les liens d'amitié et de coopération économique, plus largement, entre l'Angola et d'autres pays.

"Votre mission est de chercher à porter les relations entre notre pays et les pays où vous serez accrédités au plus haut niveau possible, pour attirer les investissements de ces pays en Angola", a-t-il souligné.

Concernant la rotation des chefs de missions diplomatiques, João Lourenço a déclaré que le processus se poursuit, au fur et à mesure qu'il reçoit l'« agrément » accordé par les pays accréditaires.

« Il s'agit d'un processus qui vise à rafraîchir notre diplomatie. Les ambassadeurs ne devraient donc pas rester trop longtemps dans les missions diplomatiques pour lesquelles ils sont accrédités, comme le font d'autres. Tous les pays ont le souci d'effectuer régulièrement cette rotation, et avec l'Angola, il ne peut en être autrement", a-t-il souligné.

Au cours de la cérémonie, qui a eu lieu dans la Salle Noble du Palais Présidentiel, au cours de laquelle les ambassadeurs Alfredo Dombe, auprès du Rwanda, Balbina Malheiros Dias da Silva, auprès de l'Espagne, Baltazar Diogo Cristóvão, auprès du Zimbabwe, et José Filipe, auprès du Maroc, ont pris leurs fonctions.