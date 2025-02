Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 février 2025

La présence africaine marquée au Sommet pour l'action sur l'Intelligence Artificielle

Le Sommet pour l’action sur l’Intelligence Artificielle (IA), qui a débuté le 10 février et s’achève ce mardi 11 février, est l’un des événements majeurs inscrits à l’agenda des autorités. Organisé à Paris, en France, cet événement inédit réunit des acteurs économiques et sociaux avec pour objectif de renforcer l’action internationale en faveur d’une intelligence artificielle (IA) au service de l’intérêt général.

Ce sommet, à forte dimension gouvernementale, n’a pas fait exception à la présence des représentants de la gouvernance économique africaine.

Des nations telles que le Togo, le Maroc, le Nigeria, le Kenya, le Rwanda, la Sierra Leone, le Lesotho et la Guinée-Bissau ont été représentées par leurs autorités officielles. (Source allAfrica)

Bénin : un policier condamné à 18 mois de prison pour trafic d’influence

La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) a rendu son verdict ce mardi 11 février 2025 dans une affaire de trafic d’influence impliquant un sous-brigadier de la Police Républicaine.

Le prévenu a été condamné à 18 mois de prison ferme et à une amende de 5 million. Selon les informations rapportées par Libre Express, le policier en question aurait extorqué plus d’un million de francs CFA à la famille d’un détenu en usant de fausses promesses de libération.

Il aurait affirmé être un proche du Procureur spécial de la CRIET et en capacité d’intervenir pour obtenir la libération du prisonnier. (Source beninwebtv)

Gabon – Liban : vers un renforcement stratégique des relations bilatérales

Dans le cadre du renforcement de la coopération diplomatique et économique, le président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, a officiellement invité son homologue libanais, le Général Joseph Aoun, à effectuer une visite officielle au Gabon. Cette invitation a été remise par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Pascal Ogowe Siffon, lors d’une mission à Beyrouth du 5 au 10 février 2025.

Reçu en audience par le président Joseph Aoun, le ministre gabonais a transmis un message personnel du chef de l’Étatgabonais, soulignant la volonté de Libreville de renforcer les relations historiques avec Beyrouth. Cette rencontre a été l’occasion d’aborder des sujets clés tels que les investissements, le tourisme et les échanges économiques entre les deux nations. (Source GabonMediaTime)

Niger : Mohamed Bazoum toujours séquestré à Niamey, l’ONU dénonce sa détention « arbitraire »

Les Nations unies fustigent le régime en place et soulignent que la junte « n’a fourni aucune explication tendant à justifier la durée de [sa] détention, ainsi que l’absence de procès devant les juridictions nigériennes compétentes ».

Sa famille n’a aucune nouvelle depuis plus d’un an. Mohamed Bazoum et son épouse sont toujours détenus dans leur résidence à Niamey, au Niger, dans des conditions très strictes. « Les privations de liberté de Mohamed Bazoum et de Hadiza Bazoum sont arbitraires », a estimé le groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire dans un avis consulté lundi 10 février par l’AFP. (Source Jeune Afrique)

Centrafrique : après la première phase de révision des listes électorales, l'opposition dénonce des biais

En 2025, les Centrafricains voteront pour l'élection présidentielle, les législatives et les municipales. Pour assurer la bonne marche des scrutins, l'Autorité nationale des élections (ANE) a lancé en novembre dernier les opérations de révision des fichiers électoraux et d'enrôlement de nouveaux électeurs. Si l'ANE présente une note positive de la première phase des opérations, l'opposition centrafricaine demande la reprise du processus qu'elle juge biaisé.

L'Autorité nationale des élections dresse un bilan satisfaisant de cette première phase, en dépit des difficultés financières, sécuritaires et logistiques rencontrées au cours des opérations. « En termes de résultats, 2 469 centres d'inscription étaient prévus dans l'aire n°1, constate Théophile Momokoama, le rapporteur général de l'ANE. Et sur les 2 469, l'ANE a pu ouvrir 2 412 centres d'inscription, soit un taux de 98%. Ce qui équivaut à 57 centres d'inscription non ouverts dans certaines localités de certaines préfectures. Nous allons relancer les activités dans ces régions au moment où nous débuterons les opérations dans les zones 2 et 3. » (Source RFI)

Début de la production de GNL au large du Sénégal et de la Mauritanie

La production annoncée du site de Grand Tortue Ahmeyim est d’environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an.

La production de gaz naturel liquéfié (GNL) a débuté sur le site de Grand Tortue Ahmeyim (GTA), au large de la Mauritanie et du Sénégal, plus d’un mois après le début de l’exploitation du produit brut, a annoncé l’entreprise américaine Kosmos Energy mardi 11 février.

Cette nouvelle étape dans l’exploitation du site consiste à liquéfier le gaz, facilitant ainsi son transport. « La première production de GNL a été achevée sur le projet GTA », indique Kosmos Energy, l’opérateur du projet avec le britannique BP, dans un communiqué sur son site : « Le gaz a été transporté sur l’unité flottante de GNL et la liquéfaction a commencé. » (Source Lemonde Afrique)

RDC : plus de 110 000 déplacés de Goma vers d’autres localités

À la faveur d’une légère accalmie dans les combats entre le M23 et l’armée régulière dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), le bras humanitaire de l’ONU a annoncé, mardi, que plus de 110 000 déplacés à Goma, la capitale du Nord-Kivu passée sous le contrôle des rebelles, avaient repris la route pour tenter de trouver refuge ailleurs dans la région.

Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), ces déplacés, qui avaient initialement trouvé refuge à Goma, fuient à nouveau en direction de villages du Nord-Kivu, dans les territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo.

« Nos collègues de la RDC nous disent ce matin que des milliers de personnes quittent les sites pour personnes déplacées à l’intérieur et autour de Goma et se déplacent vers des zones où il n’y a pas de combats », a rapporté Jens Laerke, porte-parole de l’OCHA, lors d’un point de presse, à Genève. (Source apanews)

Vers une issue à la suspension du Congo par la FIFA ?

Le Congo tente de sortir de la crise après sa suspension par la FIFA pour ingérence dans sa fédération de football, la FECOFOOT. Une sanction que les autorités congolaises contestent.

Suspendu pour ingérence dans sa fédération de football, la FECOFOOT, le pays est privé de compétitions internationales. En cause : des tensions internes et un conflit sur le contrôle des installations sportives

Le ministre des Sports, Hugues Ngouélondélé, a annoncé l’ouverture de discussions avec la FIFA et la CAF pour trouver une solution. Il insiste sur un double enjeu : lever la suspension et restructurer le football congolais pour obtenir de meilleures performances. (Source africanews)

Côte d’Ivoire – Cacao : la récolte intermédiaire d’avril à septembre 2025 menacée par la sécheresse

Avec 40% de la production mondiale de cacao, la Côte d’Ivoire, leader mondial de ce secteur, fait face à une grave sécheresse. Le manque de pluie dans les principales régions productrices menace la récolte intermédiaire, prévue d’avril à septembre 2025, avec un risque de pénurie de fèves cruciales pour la production de chocolat. Ce déficit met en péril un secteur clé de l’économie, représentant 10% du PIB et soutenant environ 6 millions de personnes.

La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao avec 40% de la production, traverse une période difficile en raison du manque de pluie dans les principales régions productrices. Ce déficit de précipitations pourrait retarder le début de la récolte intermédiaire prévue entre avril et septembre 2025, avec un risque de pénurie de fèves. (Source Africa 24)

CAN 2025 : La pression est sur le Maroc pour le match d'ouverture face aux Comores (Stefano Cusin)

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations TotalEnergies 2025 a placé les Comores aux côtés du Maroc, de la Zambie et du Mali dans le groupe A. Le match d’ouverture de la grand-messe africaine opposera d’ailleurs les Lions de l’Atlas aux Cœlacanthes, le 21 décembre prochain. Le sélectionneur des Comores, Stefano Cusin, a donc évoqué ce défi lors d’un portrait réalisé par «France 24».

Le technicien de 56 ans, véritable globe-trotter qui a exercé sur plusieurs continents et qui connaît fort bien le football africain, a jeté toute la pression sur les épaules des protégés de Walid Regragui. Selon Cusin, les Lions de l’Atlas sont sur un piédestal et devront lutter pour maintenir cette situation : «La pression est sur le Maroc pour ce match d'ouverture. Ils ont atteint les demi-finales de la Coupe du monde et ont battu à la fois l'Espagne et le Portugal. Nous ne saurons qu'en décembre si le tirage au sort nous a été favorable ou non. L'AFCON est connue pour ses surprises, et nous devons être prêts le jour du match.» (Source Lematin.ma)