Afrique: Gazoduc transsaharien - L'Algérie, le Nigéria et le Niger signent des accords pour accélérer la réalisation du projet

L'Algérie, le Nigéria et le Niger ont signé, mardi à Alger, des accords pour accélérer la réalisation du projet du gazoduc transsaharien (TSGP).

Il s'agit d'un contrat de mise à jour de l'étude de faisabilité du projet, d'un contrat de compensation et d'un accord de non-divulgation (NDA) entre les sociétés d'énergie des trois pays.

La signature a eu lieu à l'issue des travaux de la 4e réunion ministérielle du comité de pilotage du projet du gazoduc transsaharien (TSGP), tenue au Centre international de conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger).

Le contrat de mise à jour de l'étude de faisabilité a été signé par le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, le ministre d'Etat chargé des Ressources pétrolières de la République fédérale du Nigeria, Ekperikpe Ekpo et le ministre du Pétrole de la République du Niger, Sahabi Oumarou, en présence du ministre nigérien de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement, Maizama Abdoulaye nigérien, de l'ambassadeur du Niger en Algérie et du chargé d'affaires à l'ambassade du Nigéria en Algérie.

Le contrat de compensation et l'accord de non-divulgation (NDA) ont été signés par le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, le vice-président exécutif du gaz, de l'électricité et de l'énergie nouvelle de la compagnie pétrolière nigériane (NNPC LTD), Olalekan Ogunleye et le Directeur général de la Société nigérienne du pétrole SONIDEP, Ali Seibou.

Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de signature, M. Arkab a précisé que "ce progrès notable" illustre "notre engagement collectif à réaliser les objectifs du TSGP et à le concrétiser, au mieux des intérêts de nos peuples et de notre continent".

Il a affirmé que la mise à jour de l'étude de faisabilité permettra de définir "les moyens nécessaires pour accélérer la réalisation de ce projet important dans un délai raisonnable et à des coûts concurrentiels afin d'assurer l'approvisionnement des marchés énergétiques".

La signature de ces documents permettra également au groupe de travail et au bureau d'études PENSPEN d'entamer leurs travaux pour mettre à jour l'étude de faisabilité et parachever le projet.

Le TSGP est une initiative stratégique visant à réaliser un gazoduc continental permettant d'acheminer le gaz naturel du Nigeria, via le Niger, vers l'Algérie, afin d'être exporté vers les marchés européens et d'autres destinations internationales.