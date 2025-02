Algérie: Tlemcen - Coup d'envoi de la 3e édition du Salon de l'Ouest de la production et de l'exportation

Tlemcen — La 3e édition du Salon de l'Ouest de la production et de l'exportation a été inaugurée, lundi à Tlemcen, sous la supervision de représentants du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, ainsi que du président du Conseil du Renouveau économique, en présence des walis de Tlemcen, Oran, Sidi Bel-Abbes, Aïn-Temouchent, Saïda, Naâma et El-Bayadh.

Organisée au Centre des arts et des expositions de Tlemcen, jusqu'au 13 février, cette édition rassemble 130 opérateurs économiques venant de 16 wilayas de l'Ouest et du Sud-ouest du pays, activant dans divers secteurs industriels relevant des directions régionales du Commerce d'Oran, Saïda et Bechar.

Dans une allocution lue par son directeur de cabinet, M. Zellagui Djamel-Eddine, le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Mohamed Boukhari, a souligné que cette édition, placée sous le slogan "L'investissement au service de l'exportation", vise à mettre en avant "les capacités de production et d'exportation de la région de l'Ouest algérien, considérée comme un pôle économique d'excellence, actif dans l'exportation hors-hydrocarbures, et à donner un élan supplémentaire à tous les producteurs et professionnels liés à la production, à la valorisation et à l'exportation des produits industriels, agricoles et des services".

Le ministre a affirmé que "le secteur du commerce extérieur avance dans la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie globale adoptée par le pays, qui vise à réduire progressivement la dépendance excessive à l'industrie pétrolière, en s'orientant vers la diversification de l'économie, avec un plan réfléchi qui s'étend sur les années à venir".

Il a aussi précisé que l'Algérie ambitionne d'atteindre 29 milliards de dollars d'exportations hors-hydrocarbures, d'ici 2030, en se concentrant sur des secteurs prometteurs comme l'agriculture, l'industrie de transformation, les produits industriels et le tourisme.

Il a souligné que "la dynamique observée dans le commerce extérieur est due à une série de mesures incitatives pour les exportateurs, telles que des réductions fiscales, la création d'un Fonds de soutien aux exportations et l'ouverture de lignes aériennes et maritimes pour renforcer le rôle pivot de l'Algérie dans la région et élargir le réseau bancaire à l'étranger".

De son côté, le président du Conseil du renouveau économique, Kamel Moula, a déclaré que "les exportations hors secteur pétrolier ont connu un bond qualitatif, ces dernières années", ajoutant que "les exportations hors-hydrocarbures sont désormais un élément stratégique aux dimensions plus larges, permettant de renforcer les liens avec notre diaspora à l'étranger et de consolider la position de l'Algérie en tant que carrefour stratégique des échanges commerciaux entre l'Afrique et l'Europe".

"La qualité de nos produits et notre compétitivité représentent une réelle opportunité pour attirer davantage d'investissements étrangers et de renforcer des partenariats économiques durables", a-t-il affirmé.

Le programme de cette manifestation, marquée par la participation d'entreprises d'assurance, de banques et d'établissements actifs dans l'exportation ainsi que de l'Université Aboubakr Belkaïd de Tlemcen, prévoit l'organisation de trois ateliers portant sur les thématiques suivantes : "Lois sur l'immobilier, l'investissement et le change", "Zones franches et libre-échange ", et "Logistique et mesures soutenant l'exportation", animés par des experts et des représentants de divers ministères et organismes.

Par ailleurs, un concours pour le meilleur stand sera également organisé avec des prix décernés aux lauréats et une première expédition d'exportation sera lancée depuis les stands d'exposition de ce salon, indique-t-on.