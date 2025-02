Algérie: Attaf s'entretient à Addis-Abeba avec son homologue tunisien

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, s'est entretenu, mardi à Addis-Abeba, avec le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, selon un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, les deux ministres ont évoqué "divers dossiers et questions qui devraient être discutés lors de la réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA), tout en abordant les développements de la cause palestinienne en prévision de la tenue d'un sommet arabe extraordinaire à cet effet", ajoute la même source.

Les deux parties ont également passé en revue "le calendrier des échéances bilatérales et ont exploré les moyens de l'exploiter au mieux à l'effet de réaliser davantage d'acquis dans le cadre de la coopération et de la complémentarité entre les deux pays frères, conformément à la vision et à la volonté des dirigeants des deux pays, le président Abdelmadjid Tebboune et son frère le président Kaïs Saïed", conclut le communiqué.