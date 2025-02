Algérie: Ramadhan - Les mesures prises pour la régulation du marché sont 'rassurantes'

Alger — Le président de l'Association de protection et d'orientation du consommateur et son environnement (APOCE), Mustapha Zebdi, a qualifié mardi à Alger, les mesures prises par les autorités publiques pour réguler le marché national de "rassurantes" notamment pour la disponibilité des produits et la stabilité des prix durant le mois de Ramadhan.

Invité du Forum du quotidien El Moudjahid, M. Zebdi a indiqué que "depuis l'année dernière, plusieurs ministères poursuivent leurs efforts via des mesures visant à garantir l'abondance des produits et à réguler le marché", d'où "la mise en place de mécanismes ayant largement contribué à la stabilité des prix.

Concernant les mesures prises pour cette année, le président de l'APOCE a salué l'importation anticipée de viandes en prévision du mois de Ramadhan afin d'éviter les fluctuations d'approvisionnement en cette denrée, fortement consommée durant le mois de jeûne, se félicitant par là même les efforts proactifs visant à augmenter la production de certains produits alimentaires de large consommation, tels que le sucre et la semoule, ainsi que l'augmentation du nombre de marchés de proximité à travers le pays.

Zebdi a, par ailleurs, affirmé que l'APOCE oeuvrait, via une communication continue, à faire du consommateur un maillon essentiel dans le processus de régulation du marché en "faisant montre d'un comportement de consommation responsable, loin du gaspillage".

L'organisation s'emploie à sensibiliser au maximum toutes les catégories de la société, à lutter contre la fraude, à encourager la qualité, en plus d'assurer un environnement sain et propre pour le consommateur et de promouvoir la consommation locale, a-t-il poursuivi.

Il a rappelé, dans ce sens, que l'organisation met à la disposition des consommateurs plusieurs canaux de communication, tels que le numéro 3311 pour recevoir les plaintes et les demandes de renseignements des consommateurs, ainsi que leurs signalements sur les dépassements, en sus des efforts de sensibilisation via la page officielle de l'organisation sur les réseaux sociaux.

Il a également évoqué, dans ce même sens, la plateforme numérique "Achki" qui permet de recevoir les plaintes des consommateurs, de les trier et de les orienter vers les autorités compétentes, en plus de fournir des statistiques sur ces plaintes et de créer un lien direct avec les organismes de contrôle, ce qui contribue à renforcer la culture de consommation.