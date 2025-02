Algérie: Boughali salue l'engagement de l'Etat pour améliorer le système de santé

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a salué, mardi à Alger, l'engagement et les efforts de l'Etat dans la lutte contre le cancer, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a fait de l'amélioration du système de santé une priorité nationale.

"Nous ne pouvons parler des efforts déployés dans la lutte contre le cancer sans saluer l'engagement de l'Etat algérien sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a fait de l'amélioration du système de santé une priorité nationale et placé la santé du citoyen en tête des préoccupations", a souligné M. Boughali lors d'une journée d'étude consacrée à la réalité de cette maladie en Algérie et aux perspectives de sa prise en charge.

Il a ajouté qu'"en application des orientations du président de la République, les capacités nationales en matière de lutte contre le cancer ont été renforcées, et la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, présidée par le Pr. Adda Bounedjar, a été installée".

Le président de l'APN a affirmé que l'engagement personnel du président de la République dans la lutte contre cette maladie "se manifeste clairement à travers la construction et l'équipement de nombreux centres de santé et hôpitaux spécialisés à travers les différentes wilayas du pays, dotés des équipements médicaux les plus modernes, en oeuvrant à assurer la gratuité des soins pour les patients atteints de cancer, ou avec des prix symboliques dans le cadre du système de sécurité sociale, ainsi que les médicaments essentiels".

Il a souligné, dans ce contexte, l'importance d'"accélérer la prise en charge des patients, notamment dans les régions éloignées, en renforçant les réseaux de transport médical et en leur fournissant les moyens nécessaires", ajoutant que "cette prise en charge concerne également les personnes non assurées socialement, qui seront exemptées de toute procédure bureaucratique préalable pour en bénéficier".

"L'Etat veille à apporter un soutien psychologique et social aux patients atteints de cancer et à leurs familles, à travers la création de centres spécialisés d'accompagnement psychologique, tant pour les malades que pour leurs proches, et le renforcement du rôle des associations et institutions de santé dans ce domaine", a ajouté M. Boughali, soulignant que "la prise en charge du cancer "ne se limite pas à l'aspect thérapeutique, mais nécessite une approche globale qui garantit aux patients une vie digne et un soutien continu tout au long des étapes du traitement".

Il a également indiqué que l'Algérie "progresse à pas sûrs vers l'amélioration des services de santé et le renforcement des soins offerts aux patients". "Les défis à relever sont importants et requièrent la conjugaison des efforts pour développer notre système de santé et obtenir des résultats positifs en termes de qualité des soins et de prévention", a-t-il dit.

Evoquant l'évolution du cancer au cours des dernières années, M. Boughali a souligné que l'Algérie "a connu, à l'instar des autres pays du monde, une augmentation inquiétante du nombre de cas de cancer", ce qui exige "de toutes les parties prenantes d'unifier les efforts pour assurer un accompagnement complet aux personnes atteintes tout au long de leurs protocoles de soins" ajoutant que les efforts considérables déployés "témoignent d'une volonté politique forte et d'un intérêt particulier de la part des plus hautes autorités du pays pour ce dossier sensible".

Il a appelé, à ce propos, à poursuivre les efforts, en investissant davantage dans la recherche scientifique, la formation continue des cadres médicaux et le développement des mécanismes de dépistage précoce et de prévention, se félicitant en même temps du "bond remarquable que connait l'industrie et la production pharmaceutique dans notre pays dans les deux secteurs public et privé, dans l'objectif d'assurer nos besoins essentiels en médicaments et d'alléger la dépendance".

Dans un autre contexte et concernant la cause palestinienne, M. Boughali a réaffirmé le rejet ferme et catégorique de l'Algérie "des tentatives flagrantes visant à conférer une légitimité à des projets de règlement, fictifs et irréalistes, et qui ne reposent pas sur les droits légitimes et reconnus du peuple palestinien, à leur tête, son droit à l'autodétermination, le droit au retour et à l'établissement de son Etat indépendant, avec El-Qods comme capitale".

Il a souligné que "l'Algérie fidèle à ses principes et à ses engagements et contributions historiques en matière de défense des droits, continue à soutenir les causes justes et la cause palestinienne et suit avec une grande inquiétude les dernières déclarations de l'Entité sioniste et de ses alliés, qui visent à se jouer du sort du peuple palestinien et à liquider sa cause".

Il a enfin souligné la solidarité "absolue de l'Algérie avec le Royaume d'Arabie saoudite, pays frère", affirmant que " toute tentative d'atteinte aux droits des Palestiniens, est inéluctablement vouée à l'échec, elle ne fera que compliquer la situation et compromettra les opportunités de paix durable dans la région".