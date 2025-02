Algérie: Le Général d'Armée Saïd Chanegriha participe au conclave des ministres de la Défense

Alger — Le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a participé, mardi au 7e jour de sa visite officielle en Inde, au conclave des ministres de la Défense, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Au septième jour de sa visite officielle en République de l'Inde, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, a participé, aujourd'hui, mardi 11 février 2025, au conclave des ministres de la Défense", précise la même source.

A l'occasion de ce conclave, le Général d'Armée a fait une intervention, à l'entame de laquelle "il a remercié les autorités indiennes pour l'aimable invitation qui lui a été adressée pour prendre part à ce conclave de haut niveau", tout en saluant "la volonté sincère de la République de l'Inde de consolider ses relations avec ses partenaires et amis".

"Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'aimable invitation que vous m'avez adressée, pour prendre part aux travaux de ce conclave des ministres de la Défense 2025, intitulé « Construire la résilience à travers la défense internationale et l'engagement mondial », lequel j'espère sera fructueux et bénéfique pour l'ensemble des participants".

"En effet, ce conclave, qui évoque une thématique d'importance majeure, traduit la ferme volonté de la République de l'Inde de consolider ses relations avec ses amis et ses partenaires. Il constitue également une opportunité pour le dialogue et l'échange de points de vue et de visions prospectives sur des sujets ayant trait à la sécurité mondiale", a-t-il ajouté.

Le Général d'Armée a affirmé que "les défis sécuritaires auxquels fait face le monde d'aujourd'hui, nous imposent à tous de renforcer la coopération multilatérale et de conjuguer les efforts, afin de bâtir un monde plus sûr, plus stable et plus prospère"

A l'issue, le Général d'Armée a pris une photo de groupe avec les ministres de la Défense ayant participé à cette importante réunion.

Ensuite, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire s'est entretenu avec le Général d'Armée Anil Chauhan, Chef d'Etat-major de la Défense indienne.

Cette deuxième rencontre entre le Haut Commandement des deux pays, "témoigne de l'intérêt mutuel pour le renforcement des relations bilatérales et l'élargissement des domaines de coopération".

En cette occasion, le Général d'Armée a exprimé à son homologue indien "sa profonde gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé durant cette visite", affirmant qu'"elle constitue une occasion pour asseoir une coopération militaire entre les deux pays".

De son côté, le Général d'Armée Anil Chauhan a exprimé "sa joie d'avoir rencontré Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, faisant part de son optimisme quant à l'aboutissement de ces échanges à des résultats concrets traduisant les liens indéfectibles entre les deux pays", conclut le communiqué du MDN.