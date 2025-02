Algérie: Cyclisme/Tour du pays 2025 (3e étape) - L'Algérien Yacine Hamza décroche un 3e succès de rang et reste en jaune

BATNA — L'Algérien Yacine Hamza (Team Madar Pro-Cycling) a signé un troisième succès consécutif sur le Tour d'Algérie cycliste (TAC-2025), en dominant le sprint de la troisième étape, courue mardi entre Sétif et Batna sur une distance de 130,6 km, conservant ainsi le maillot jaune de leader.

Déjà vainqueur lors des deux premières étapes à Constantine et Sétif, le coureur international algérien de 27 ans a une fois de plus fait mordre la poussière à ses adversaires en réglant le sprint final avec un chrono de 2h53.32, devançant largement l'Erythréen Maekele Milkiyas et le Kazakh Yevgini Gidich de la formation chinoise "Team China Glory", crédités du même temps.

Dans une étape marquée par un fort vent de face sur les longues lignes droites entre la capitale des Haut-plateaux Sétif et celle des Aurès Batna, 32 coureurs ont réussi à se détacher et prendre jusqu'à 1m 15sec après le premier sprint intermédiaire à 85 km de l'arrivée, avant que la Team Madar, bien décidée à ne laisser aucune échappée aboutir, n'impose son rythme en tête du peloton pour reprendre les échappées au deuxième et dernier sprint intermédiaire (97 km de course), remportée par le maestro du Tour, Yacine Hamza, qui conforte ainsi son maillot vert de meilleur sprinter.

Dans la ligne droite menant à l'arrivée au centre-ville de Batna, Hamza a fait étalage de toute sa puissance pour s'adjuger une troisième victoire d'étape consécutive sur le TAC-2025.

Dans une déclaration à l'APS, le sociétaire de la Team Madar s'est dit "très satisfait" de cette performance, assurant que sa motivation principale durant cette édition du Tour est de garder le maillot jaune de leader jusqu'à l'arrivée finale à Hassi Messaoud.

"C'est une très belle victoire ici à Batna. Nous avons démontré que l'équipe Madar a le potentiel pour contrôler la course et gagner le Tour cette année. Pour ma part, je me sens de mieux en mieux et mon objectif désormais et de gagner encore plus d'étapes et conserver les maillots jaune et vert", a-t-il assuré.

Au terme de cette troisième étape, disputée sur un rythme soutenu de 43 km/h de moyenne, Yacine Hamza a conservé le maillot jaune de leader, le maillot vert du meilleur sprinter, le maillot rouge du meilleur algérien, ainsi que le maillot bleu de vainqueur d'étape.

Le maillot à pois du meilleur grimpeur est resté sur les épaules de l'Erythréen Berhane Hebron, alors que son compatriote Maekele Milkiyas, une fois de plus deuxième au classement de l'étape, a gardé le maillot blanc du meilleur espoir.

Un troisième érythréen, Aklilou Ateshim, s'est illustré lors de cette étape en endossant le maillot orange du plus combatif.

Mercredi, la quatrième étape du TAC-2025 mènera les 81 coureurs du peloton de Batna à Biskra sur une distance de 156.3 km, où le vent risque de créer des bordures et faire beaucoup de dégâts au classement général.

Inscrit au calendrier de l'Africa Tour de l'Union cycliste internationale (UCI), le Tour d'Algérie 2025 et les trois Grands Prix, placés sous le contrôle d'un collège de commissaires de course, présidé par le Belge Patrick Demunter, seront une étape importante pour récolter des points en prévision des Championnats du monde sur route 2025, prévus pour la première fois sur le continent africain, au Rwanda.