Algérie: Journées de formation au profit des inspecteurs de la Chambre régionale des notaires du Centre

Alger — Les journées de formation au profit des inspecteurs de la Chambre régionale des notaires du Centre ont débuté, mardi à Alger, avec pour thème: "Le rôle du notaire dans l'application des dispositions de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive".

Ces journées de formation, qui s'étendent du 11 au 13 février, sont organisées par le ministère de la Justice en collaboration avec la Chambre régionale des notaires du Centre.

Dans son allocution, le directeur des affaires civiles et du sceau de l'Etat au ministère de la Justice, Ahmed Ali Saleh, a précisé que ces journées de formation s'inscrivent dans le cadre de la concrétisation de la démarche de l'Etat visant à lutter contre la corruption et à renforcer la transparence dans toutes les opérations administratives et financières.

Elles s'inscrivent également dans le cadre de la stratégie du ministère de la Justice en matière de formation et de renforcement des mécanismes de contrôle et des dispositions de prévention en matière de notariat et de conclusion des contrats, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le président de la Chambre régionale des notaires du Centre, Nadjem Reggani, a précisé, dans une allocution lue en son nom par Mohamed Benferhat, Secrétaire général de ladite chambre, que l'objectif principal de ces journées de formation est d'améliorer les compétences des inspecteurs de la Chambre nationale des notaires du Centre et de les aider à mieux appréhender les risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, pour accomplir pleinement leurs missions.

Il a rappelé, dans ce contexte, les conventions internationales relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ratifiées par l'Algérie, en mettant en avant l'efficacité de l'arsenal juridique national dans la lutte contre ces fléaux.

Pour sa part, le vice-président de l'Union internationale du notariat (UINL) pour l'Afrique, Abdelhamid Achite Henni, a mis en exergue le rôle important du notaire dans la lutte contre ces fléaux, mettant en avant "le rôle éminent" de la Chambre nationale des notaires en matière de lutte contre ces phénomènes.