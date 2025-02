Algérie: Le ministre de l'Intérieur prend part à Koweït au 6e Forum régional arabe pour la réduction des risques de catastrophes

Alger — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, est arrivé, mardi, à Koweit pour participer aux travaux du sixième Forum régional arabe pour la réduction des risques de catastrophes, placé sous le thème : "Construire des communautés arabes résilientes : de la compréhension à l'action", indique un communiqué du ministère.

Le forum abrité par l'Etat du Koweit du 9 au 12 fevrier, est organisé par le Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes en coopération avec la Ligue arabe, et verra la participation de 22 pays arabes, des représentants d'organisations internationales, des missions diplomatiques et près de 800 participants, experts et acteurs dans des domaines liés à la gestion des grands risques, précise le communiqué.

Cette rencontre mettra également en lumière les progrès réalisés par les pays arabes dans le suivi de la mise en oeuvre du cadre mondial de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes et de la stratégie arabe de réduction des risques de catastrophes 2030, avec l'adoption du plan d'action pour la période restante (2025-2027).

"En plus de permettre un échange fructueux d'expériences dans ce domaine, ce forum constituera également une occasion pour présenter l'expérience algérienne et les efforts déployés par les autorités publiques, conformément aux engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour l'amélioration continue de la gestion des risques de catastrophes et la modernisation du système national de gestion de ces risques, dans un cadre participatif entre les différents acteurs de la société", conclut le communiqué.