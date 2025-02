Ile Maurice: Plusieurs projets en cours

Depuis deux siècles, le Groupe Beau-Vallon contribue au développement économique et social du sud-est de l'île. Si le public connaît bien le Château Riche-en-Eau ou encore le Bo-Vallon Mall, le Groupe BeauVallon est bien plus que cela. Initialement ancré dans l'industrie sucrière, le groupe a élargi ses activités autour de quatre pôles : l'agriculture, l'immobilier, l'hôtellerie et les loisirs.

«Forts de notre histoire et de notre rôle dans le développement du sudest, nous allons continuer à dynamiser son économie à travers des projets innovants. Nous créons des espaces de vie et de travail contemporains, dans le respect du caractère unique et authentique de notre région. C'est cette vision qui guide chacune de nos actions», fait ressortir Thierry Merven, Chief Executive Officer du groupe.

L'agriculture est au coeur de l'identité du Groupe Beau-Vallon, depuis sa création. Aujourd'hui, le pôle Beau-Vallon Agri-Business comprend 210 employés et 2 500 hectares, qui couvrent deux chasses et des hectares sous culture de canne à sucre et de légumes. «Notre principale activité reste la canne. Nous sommes en train de replanter les terrains qui sont en friche», souligne PierrePhilippe Lenferna, Chief Operations Officer (COO) à BeauVallon Agri-Business.

La sécurité alimentaire tient aussi une place importante au sein du groupe. «Notre deuxième plus grosse activité est la pomme de terre. Cette année, nous allons augmenter davantage le nombre d'hectares sous culture de pomme de terre. Nous produisons 15 % des pommes de terre de l'île. Nous comptons aussi augmenter notre production d'oignon. Nous avons également un projet de verger, qui va se faire sur une quinzaine d'hectares dans la région de Riche-en-Eau. Nous comptons cultiver le macadamia, le letchi, l'avocat et les citrus. Nous allons également construire des serres. Les produits seront distribués dans nos hôtels et dans la région. À Beau-Vallon, nous avons une pépinière, qui est en cours de réalisation. Nous avons aussi un parc de compost. À terme, nous allons produire 550 tonnes de compost annuellement», explique PierrePhilippe Lenferna.

Ce pôle compte également mettre en avant la biomasse, avec notamment le broyage des arbres eucalyptus pour en faire de l'électricité. Beau-Vallon AgriBusiness travaille aussi sur un projet de fruits rares, notamment avec La Réunion.

Profits en hausse

Le Beau-Vallon Hospitality est un autre pôle important du groupe. Beau-Vallon Hospitality regroupe trois hôtels, Le Preskil Island Resort, Astroea Beach Boutique hotel, et Solana Beach. Le Solana Beach, qui est situé à Belle-Mare, comprend 117 chambres, toutes faisant face à la mer et l'établissement fera l'objet d'une rénovation en 2026.

Julien Glannes, COO de Beau-Vallon Hospitality, souligne que «les chiffres montrent que le segment Beau-Vallon Hospitality est en constante progression. En 2023, on faisait Rs 216 millions de profits avant taxe et on fera plus de Rs 230 millions de profit avant taxe pour 2024 et ceci dans un contexte difficile car il y a eu 9 à 10 % de hausse des coûts, notamment une augmentation de salaire assez importante». Julien Glannes souligne que l'objectif du groupe n'est pas que financier. «En évoluant, nous souhaitons proposer du travail à des personnes de la région et les former pour qu'ils deviennent des professionnels de l'hôtellerie. Nous allons, cette année, mettre l'accent sur notre académie de formation et les sessions seront animées par des professionnels du métier.»

La conscience écologique semble également très présente au sein du Groupe Beau-Vallon. «Nous sommes très axés sur la sustanability et dans tous les hôtels, il y a une réflexion derrière. Le Preskil Island Resort va aller sur la certification Green Key, cette année. Aujourd'hui, on est capable de mesurer notre taux de déchets journaliers. Nous travaillons aussi avec Made In Moris pour essayer de voir quels sont les fournisseurs qu'on peut sélectionner localement afin de limiter les importations et soutenir l'industrie locale. Nous travaillons aussi avec l'autre pôle du groupe, soit le pôle Beau-Vallon Agri-Business pour essayer de voir quels sont les produits qu'on développe chez nous et qu'on peut proposer à nos clients».

Les activités de découvertes sont également au coeur du Beau-Vallon Hospitality. «Nous souhaitons également proposer à nos clients des activités de découverte de l'arrière-pays à travers des randonnées, le VTT, le kayak. Nos clients sont friands d'activités autres que marine. À Mahébourg, nous avons un patrimoine exceptionnel et de plus en plus, on sent que nos clients sont intéressés par l'histoire. Il faut mettre en avant ce patrimoine. Ce sera intéressant de faire appel à des experts pour former nos employés sur notre histoire et proposer des circuits découvertes», souligne Julien Glannes. Le Château Riche-enEau, qui est un des monuments du patrimoine, fait actuellement l'objet d'une rénovation. À sa réouverture, il sera plus accessible au public.

Développement mixte

Le pôle Beau-Vallon Property a, à ce jour, réalisé plus de 3 000 lots résidentiels. «Il y a six ans, nous avons décidé de nous concentrer sur des projets de Property Development Scheme (PDS), notamment avec Pted'Esny le Village qui s'étend sur 70 hectares. La restauration des zones humides et des espaces verts, qui étaient fortement dégradés, et qui constituent environ une trentaine d'arpents, sont au coeur de ce projet. Ce projet est un développement mixte, qui comprendra des résidences, des lots à bâtir, des commerces de proximité, un club de sport et une école, soit un village ouvert sur la communauté. Il s'agit d'un développement intégré. Les premiers lots à bâtir sont en cours de livraison et les premiers appartements vont être livrés en octobre prochain. La phase deux est en cours de réflexion», souligne Christophe Curé, COO de Beau-Vallon Property. «Avec notre projet à Pointe-d'Esny, nous avons voulu créer un smart village, en opposition à une smart city car nous avons voulu garder ce développement à l'échelle de la région avec des espaces verts intégrés», fait ressortir Thierry Merven.

Outre Pte-d'Esny le Village, le groupe a également un autre projet plus ouvert sur la région. Il s'agit des Berges de Beau-Vallon qui seront situées à l'entrée de Beau-Vallon et qui font partie du National Regeneration Plan (NRP) de Mahébourg. «Nous pouvons dire que la première phase de ce projet a commencé par l'implantation du Bo-Vallon Mall, en partenariat avec le groupe Ascencia. Et juste à côté viendra l'extension des Berges de Beau-Vallon, dont l'ancienne usine de Beau-Vallon. Cela va comprendre plusieurs restaurations de bâtiments. Nous sommes en attente de permis. Ce projet viendra compléter ce côté mixte de la région avec un complexe commercial et des commerces.» Les Berges de Beau-Vallon qui travailleront en synergie avec les pôles Hospitality et Agri-Business, seront le point de rencontre au Sud-Est. Un lieu où les touristes en transit pourront également se poser, tout en faisant quelques courses. Ce projet garantira aussi de l'emploi aux personnes habitant la région.

«Des 700 employés que nous avons actuellement, trois quarts sont issus de la région dans un rayon d'une quinzaine de kilomètres. On a à coeur d'employer les gens de la région en priorité», souligne Thierry Merven. Le groupe a également créé la Beau-Vallon Inclusive Foundation, qui s'articule autour de trois piliers, soit le social, pour promouvoir l'éducation inclusive et lutter contre la pauvreté des communautés vulnérables; l'environnement, avec des actions de préservation et de restauration des écosystèmes naturels; et les arts et la culture, dédiés à la valorisation et à la sauvegarde du patrimoine. «Notre mission est de continuer à développer la région, tout en préservant son authenticité», a conclu Thierry Merven.