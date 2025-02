Afrique: Jaber à la communauté soudanaise du Sénégal - La victoire complète est imminente et le Soudan est promis à un boom de développement global

Dakar — Membre du Conseil de souveraineté, commandant en chef adjoint, le général Ibrahim Jaber a confirmé que les forces armées, les autres forces régulières et le personnel mobilisé poursuivent avec fermeté, détermination et détermination la bataille de Dignité pour vaincre et nettoyer le pays des saletés de la milice rebelle.

Lors de sa rencontre mardi dans la capitale sénégalaise, Dakar, avec la communauté soudanaise, en présence du sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hussein Awad, et de l'ambassadeur du Soudan au Sénégal, Abdul Ghani Al-Naim, Son Excellence a annoncé de bonnes nouvelles selon lesquelles des victoires arrivent, une victoire complète est imminente et que le Soudan est promis à une paix durable et à un boom de développement global.

Son Excellence a apprécié le rôle de la communauté dans le soutien et l'assistance aux forces armées dans la bataille de Dignité, soulignant la nécessité de refléter le visage brillant du Soudan et d'oeuvrer au renforcement des relations entre les peuples des deux pays frères.

Les membres de la communauté soudanaise au Sénégal ont exprimé leur joie face aux grandes victoires remportées par les forces armées soudanaises et les forces qui les soutiennent, soulignant leur désir de participer à la reconstruction de ce qui a été détruit par la guerre.