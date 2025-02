Tunisie: Programme National de Formation Continue en Stomatologie, Implantologie et Chirurgie Maxillofaciale ( Pronafoc) - Dix ans de formation, dix ans de partage

Ce programme national a été créé par le Dr Mehri Turki Imen, médecin hospitalo-universitaire, en 2015 pour former des médecins dans les spécialités suivantes : médecine générale et médecine familiale, médecine dentaire, stomatologie, implantologie et chirurgie maxillofaciale.

Le Pronafoc s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique du ministère de la Santé en matière de formation continue et de développement des compétences, ainsi que de l'élaboration et de la mise en oeuvre de programmes et de séminaires de formation des médecins.

L'idée est de créer un ensemble de conférences scientifiques et d'ateliers pratiques visant à former les médecins et à leur permettre d'acquérir des connaissances et des compétences adaptées aux développements scientifiques modernes de la médecine. Ce programme constitue une référence et un cadre pour la formation des médecins dans le but de développer une formation méthodologique intégrée et harmonieuse pour leur permettre de comprendre l'état des maladies et de choisir les méthodes de traitement appropriées.

Ce programme national contribue à améliorer les connaissances pratiques et théoriques du médecin en lui fournissant les dernières compétences thérapeutiques techniques dans le but d'améliorer les services de santé et de promouvoir la santé dans diverses régions. Il est basé sur des méthodes pédagogiques et scientifiques modernes qui permettent de discuter de sujets et de compétences spécifiques d'une manière adaptée à différents médecins indépendamment de leurs expériences.

Ce programme national est organisé sur une année entière dans les différents gouvernorats de la République en coordination avec les directions régionales de la santé. Ce programme gratuit vient de fêter ses 10 ans. Le Dr Mehri Turki Imen, a pu former environ 1.500 médecins par an appartenant aux secteurs public et privé.

Ce programme national a permis également d'assurer un suivi permanent et continu des besoins de formation des médecins dans le but de les adopter dans la formulation des programmes de formation continue et de développer les compétences d'une année à l'autre. Il a également contribué à définir des méthodes et des approches de formation appropriées à l'enseignement médical.