Tunisie: Fête du Japon à la Cité de la Culture de Tunis - Une plongée au coeur de la culture nippone

Des milliers de Tunisiens de tous âges confondus se sont rendus à la Cité de la culture de Tunis, le dimanche 9 février, pour la fête du Japon. Ce pays, qui nous fascine par la haute technologie et la réputation de son peuple travailleur et bien organisé, sait intégrer les avancées modernes tout en restant fidèle à lui-même et à sa culture distinguée.

Et, pour le plaisir des curieux souhaitant découvrir cet univers singulier du pays du Soleil-Levant, l'ambassade du Japon, l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica) qui fête cette année son cinquantième anniversaire, l'Association d'amitié tuniso-japonaise, Japon alumni Tunisie et la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-japonaise ont été au rendez-vous, en collaboration avec le ministère des Affaires culturelles.

Au programme, une multitude d'activités qui couvrent les aspects les plus divers de la culture nippone avec des animations gratuites pour toute la famille : de belles expositions thématiques, des conférences intéressantes, de super ateliers d'arts traditionnels et des spectacles, le tout montrant le respect de la nature et de la beauté, passé de génération en génération.

Les activités ont été réparties sur trois espaces, le Théâtre des jeunes amateurs, le foyer du Théâtre de l'Opéra et la grande salle avec une capacité d'accueil de 1.800 personnes.

Dès le matin, l'ambiance est posée avec un concert de tambours japonais à la cérémonie d'ouverture. Le groupe Wako Rising Sun a offert un spectacle unique, coloré et énergique. Cette expérience sensorielle est une véritable invitation au voyage dans un univers de force, d'harmonie et de mouvement avec de magnifiques tambours et costumes. Le public enthousiasmé a retrouvé le même groupe à la clôture en fin de journée.

Une démonstration de budokas tunisiens a été donnée au Théâtre de l'Opéra. Les spectateurs se sont laissé envoûter par les rythmes guerriers, les costumes éclatants et les mouvements précis et percutants. Ce sont des adhérents des Fédérations tunisiennes de judo et de karaté, les Ligues tunisiennes de Kendo et sports associés et d'Aikido , les Associations Kendo d'Ariana, de Carthage, de Ben Arous et Kendo Zitouna, les Associations tunisiennes d'Aikido Ben Arous, Msaken, Mad'art Carthage et les Associations Iaido Ariana et Kenomishi qui ont assuré le show impressionnant.

En parallèle avec les stands tenus tout au long de la journée, proposant des informations sur les études et les voyages au Japon, place à la pratique artistique : jouets d'enfants traditionnels, théâtre japonais, pliage de papier, calligraphie... Ces activités permettent de découvrir un savoir-faire ancestral ainsi que la philosophie de la patience et l'harmonie qui caractérisent la culture japonaise.

Et pour une immersion dans ce que le Japon a de plus traditionnel et de plus authentique, une cérémonie de thé a été tenue, élevant le simple fait de préparer une boisson pour un invité au rang d'art composé de gestes précis effectués dans un ordre strict. Elle a été suivie par une démonstration d'habillage en kimono.

Après un atelier d'ikebana, art floral japonais, un spectacle de danse a fait vibrer la voûte du Théâtre des jeunes amateurs archicomble. En tenues traditionnelles tunisiennes, des Tunisiens et des Japonais se sont partagé la scène. De « Ah yekhlila » à la musique soufie de « Ya Mohammed », en passant par d'autres célèbres morceaux de notre patrimoine, ils ont communiqué au public leurs dynamiques de joie.Des performances de danse japonaise ont également eu lieu avec la participation de Tunisiens amateurs de cet art.

L'après-midi, la projection du film «Le mal n'existe pas» de Ryūsuke Hamaguchi en première maghrébine a attiré des centaines de spectateurs. Ce long métrage, qui a remporté le Prix du jury au Festival de Venise, a été décrit comme « une fable écologique ».

Il résume le bras de fer entre les capitalistes et les villageois menant une vie paisible en harmonie avec leur environnement. En leur promettant monts et merveilles, des investisseurs risquent de nuire sévèrement au quotidien de la communauté locale. Ce film a fait découvrir au public un aspect différent de la culture japonaise avec ses paysages et ses émotions profondes.

La journée du Japon a été clôturée avec la musique et la bonne humeur. Cette plongée dans l'âme du pays qui fascine le monde a été une excellente évasion pour les amateurs d'art et les curieux qui ont certainement approfondi leurs connaissances en découvrant ce que l'Empire du Soleil-Levant a à offrir.