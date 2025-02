Addis Ababa — Le Global Black Centre (GBC) est une lueur d'espoir et un catalyseur pour le changement en Afrique, a déclaré le président du Centre, Demeke Makonnen.

Le président a fait cette remarque lors du premier anniversaire du Global Black Centre qui s'est tenu aujourd'hui au Adwa Victory Memorial Museum.

L'événement a rassemblé des dignitaires, des ambassadeurs et des leaders mondiaux.

Lors de l'ouverture de l'événement, qui a rassemblé des dignitaires et des ambassadeurs, le président a souligné la signification symbolique de la tenue de l'événement au Centre commémoratif d'Adwa, un site qui incarne les principes de dignité, de liberté, d'égalité et de fraternité.

M. Demeke a présenté les trois piliers de la GBC, à savoir le plaidoyer, l'élaboration de politiques et l'engagement communautaire, et a appelé à une évaluation rigoureuse et à une planification stratégique pour guider l'avenir de l'organisation.

Angela Martin, représentante de la Commission de l'Union africaine, a salué les efforts déployés par le centre pour préserver l'histoire et la culture africaines, conformément aux instruments politiques de l'UA tels que la Charte pour la renaissance culturelle africaine, exprimant ainsi le soutien total de l'UA à la mission.

"Le travail du Global Black Centre est inestimable pour garder vivant notre héritage commun, raconter nos histoires et éduquer les générations futures", a-t-elle déclaré.

Robin Walker, vice-président du Global Black Centre, a rappelé les débuts modestes de l'organisation et son évolution rapide en une force mondiale.

Il a attribué la réussite de GBC à la vision des dirigeants locaux et au soutien indéfectible des autorités éthiopiennes.

Le vice-président a également annoncé des initiatives futures, notamment la création du prix panafricain de l'ADWA et du mois du patrimoine panafricain de l'ADWA, qui visent à honorer les réalisations exceptionnelles au sein de la diaspora africaine et à célébrer le patrimoine africain.

Pour sa part, l'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evegeny Terekhin, a souligné la concordance entre la mission du GBC et le mouvement russe en faveur de la souveraineté des nations, exprimant son optimisme quant à une future collaboration.

Le Global Black Centre est une organisation de premier plan qui se consacre à la préservation et à la promotion de l'histoire, du patrimoine et de l'éducation de la diaspora africaine mondiale.

Par ses activités de plaidoyer, d'élaboration de politiques et d'engagement communautaire, le GBC vise à renforcer les individus et les communautés du monde entier, en veillant à ce que les contributions africaines soient célébrées et reconnues à l'échelle mondiale.