Tunisie: Programme UP Shift - L'incroyable audace de la jeunesse

UP Shift s'est tenu du 4 au 8 février 2025 au Centre culturel et sportif de Ben Arous. Un évènement destiné aux jeunes de divers horizons, qui vise à stimuler l'innovation sociale et l'esprit entrepreneurial. À travers des ateliers interactifs, des activités de développement personnel et des séances de mentorat, les participants sont accompagnés pour identifier des problématiques concrètes dans leur environnement et concevoir des solutions créatives et viables.

L'initiative, portée par divers intervenants à l'instar du ministère de la Jeunesse et des Sports, la Direction Générale de la Jeunesse, la Délégation Régionale de la Jeunesse et des Sports de Ben Arous, les Maisons des Jeunes de la région de Ben Arous et l'Unicef, encourage l'audace, la collaboration et l'engagement, et offre aux jeunes une occasion pour transformer leurs idées en projets à impact positif sur leurs environnements locaux.

Au départ, selon le témoignage des organisateurs, les jeunes sont arrivés, timides pour certains, enthousiastes pour d'autres, avec des idées en vrac et des rêves et, pendant cinq jours, ces jeunes venus d'horizons divers ont participé au programme UP Shift, une formation qui ne se contente pas de les outiller, mais qui les pousse à repenser le monde qui les entoure. Dans une ambiance bon enfant, faite de rires et de réflexions intenses, ils ont surpris leur monde, et se sont surpris peut-être eux-mêmes.

Après le brise-glace et une formation en «life skills», le programme, minutieusement concocté, ne laisse pas de place à l'improvisation mais encourage la prise d'initiative. «L'arbre à problèmes», pousse les participants à creuser les problèmes les plus urgents de leurs régions. La méthode des 5 pourquoi leur apprend à questionner sans relâche, à ne pas s'arrêter aux symptômes, mais à en chercher les causes et les racines.

Samedi dernier, au 5e jour de cette belle aventure, les groupes tirés au sort, ont pendant deux heures, présenté leurs idées avec une conviction profonde qui a fini par émouvoir et enthousiasmer le jury.

Bien que les écarts entre les groupes fussent minimes, il fallait désigner un vainqueur et c'est l'équipe Golden Box, qui s'est distinguée avec son projet innovant, Golden Bus. En fait, ces jeunes ont vécu la consécration de leur audace et brillé par la clarté de leur présentation qui a fait la différence.