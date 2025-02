Algérie: Cherfa examine avec une délégation omanaise les opportunités d'investissement dans les domaines de l'agriculture et de la pêche

Alger — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youcef Cherfa a présidé, mardi à Alger, une rencontre de travail avec une délégation omanaise de haut niveau, avec laquelle il a examiné les opportunités d'investissement dans les domaines de l'agriculture et de la pêche.

La délégation omanaise qui effectue une visite de travail en Algérie, dans le cadre de la concrétisation des conclusions de la visite d'Etat du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au Sultanat d'Oman, fin octobre passé, est conduite par le président de l'Autorité d'investissement d'Oman (OIA), M. Abdulsalam bin Mohammad Al Murshidi, accompagné du ministre de l'Agriculture, des Richesses halieutiques et des Ressources en eau, Dr. Saud bin Hamoud Al-Habsi, ainsi que du ministre de la Santé, Dr. Hilal bin Ali Alsabti.

Cette rencontre avec la délégation omanaise qui comprend également des cadres et des opérateurs économiques du Sultanat, s'est déroulée en présence de cadres du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Energie, ainsi que du ministère des Finances.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné plusieurs sujets relatifs à l'investissement agricole et à la pêche, ainsi que les opportunités d'investissement disponibles dans les deux pays, et les expériences et politiques agricoles de l'Algérie et du Sultanat d'Oman.

A cette occasion, M. Cherfa a présenté un aperçu sur les principaux axes de la stratégie de développement du gouvernement en vue de renforcer la sécurité alimentaire et de contribuer à la diversification de l'économie nationale, mettant en avant les avantages et les incitations contenus dans la nouvelle loi de l'investissement, au profit des opérateurs nationaux et étrangers.

Le ministre a également rappelé les objectifs que l'Algérie s'emploie à réaliser, à travers la concrétisation du Plan national de développement des cultures stratégique. Ce plan offre des opportunités d'investissement prometteuses pour les investisseurs, notamment dans les wilayas du Sud, à travers une exploitation durable des potentialités dont dispose l'Algérie, en matière de production des produits agricoles de base.

Dans le domaine de la pêche, il a cité les décisions de l'Etat visant à encourager l'activité de construction navale, à développer l'aquaculture continentale et marine, estimant que cette rencontre se veut une occasion pour relancer le mémorandum d'entente bilatéral signé en 2015 dans le domaine de la pêche, ainsi que le mémorandum d'entente signé en 2010 dans le domaine de la santé animale et végétale.

De son côté le ministre omanais de l'Agriculture, des Richesses halieutiques et des Ressources en eau a exprimé la disponibilité de son pays à développer les partenariats entre les opérateurs algériens et omanais, susceptibles d'augmenter le volume des échanges et d'optimiser les capacités d'exportation vers des marchés extérieures en Afrique et en Europe, en profitant de la position de l'Algérie en tant que principal portail vers ces marchés.

Le ministre omanais a également salué l'expérience algérienne en matière de cultures sahariennes, estimant que le marché algérien regorge d'opportunités d'investissement, y compris dans le domaine de la pêche où le Sultanat d'Oman dispose d'une expertise avérée, sa production halieutique dépassant les 700 000 tonnes/an.

La délégation omanaise a également rencontré le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, ainsi que le directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), M. Omar Rekkache.

La délégation effectuera des visites de terrain dans les wilayas d'Alger, Boumerdes et Blida pour s'enquérir de certaines infrastructures industrielles et agricoles.