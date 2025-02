Algérie: Journée mondiale des sports militaires - Diverses manifestations sportives et culturelles à Djanet

Djanet — Diverses activités sportives et culturelles ont été animées mardi dans la wilaya de Djanet, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des sports militaires.

Organisées par le secteur opérationnel militaire Sud-est Djanet (4ème Région militaire), en coordination avec les services de la wilaya, ces manifestations se sont déroulées en présence du chef de service des sports militaire au département d'emploi-préparation de l'Etat-major de l'Armée nationale populaire, le Général Mohamed Abdelhak Djabou, du directeur régional des sports militaires à la 4è RM (Ouargla) et les autorités locales.

L'évènement, auquel a assisté un large public, a donné lieu à l'exécution par des équipes sportives militaires d'exhibitions d'arts martiaux en Taekwondo et Aïkido, de saut en parachute par l'équipe nationale militaire féminine, en plus de l'animation de défilés culturels et folkloriques animés par des associations et des ateliers mettant en valeur le legs culturel local.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le wali de Djanet, M'hamed Moumene, a mis en avant l'importance que revêt cet évènement de l'ANP, retenu dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des sports militaires, sous le signe "l'Amitié par le Sport".

M. Moumene a salué, à cette occasion, les grandes réalisations obtenues par l'élite sportive militaire dans différentes manifestations, notamment lors des jeux militaires africains qui ont eu lieu entre les 18 et 30 décembre 2024 à Abuja (Nigéria).

Et d'ajouter : les exhibitions sportives exécutées par les participants traduisent la détermination et la force de la jeunesse à défendre la souveraineté du pays, avant d'ajouter que "les manifestations sportives militaires sont d'un grand apport au renforcement de la disponibilité et le haut degré de professionnalisme des éléments de l'ANP".

Le wali a également rendu un grand hommage aux efforts louables fournis par l'institution militaire dans la protection et la défense des frontières du pays et son appui aux activités sportives militaires.

Approchés par l'APS, des citoyens ont salué ce type de manifestations appelées à valoriser l'importance des sports militaires dans le renforcement des capacités physiques et de la performance des éléments de l'ANP.