Afrique de l'Ouest: BRVM - Evolutions négatives des principales activités du marché ce 11 février 2025.

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 11 février 2025, les principales activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont eu des évolutions négatives.

La valeur totale des transactions s'est ainsi établie à 478,243 millions FCFA contre 645,343 millions FCFA le lundi 10 février 2025.

Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 19,616 milliards FCFA, passant de 10 551,905 milliards FCFA la veille à 10 532,289 milliards FCFA ce mardi 11 février 2025.

En revanche, la capitalisation du marché des obligations est en hausse de 3,7 milliards, se situant à 10 537,511 milliards FCFA contre 10 533,811 milliards FCFA le lundi 10 février 2025.

Du côté des indices, on note, pour la seconde journée consécutive, une baisse généralisée. C'est ainsi que l'indice BRVM Composite a régressé de 0,18% à 280,81points contre 281,33 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 est en baisse de 0,16% à 141,42 points contre 141,65 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il s'est replié de 0,08% à 118,57 points contre 118,66 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres ETI Togo (plus 6,67% à 16 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 6,21% à 770 FCFA), BOA Mali (plus 4,36% à 1 795 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 1,52% à 1 000 FCFA) et Sonatel Sénégal (plus 1,07% à 25 400 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 6,80% à 1 850 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 5,76% à 13 100 FCFA), BOA Sénégal (moins 5,56% à 2 550 FCFA), Oragroup Togo (plus 5,07% à 1 590 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (moins 3,45% à 560 FCFA).