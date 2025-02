Algérie: Saihi rencontre son homologue du Sultanat d'Oman

Alger — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a rencontré, mardi à Alger, son homologue du Sultanat d'Oman, Hilal bin Ali Alsabti, avec lequel il a discuté des domaines de coopération bilatérale et des moyens de la renforcer, notamment dans le domaine de la santé, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, M. Saihi a salué, "le niveau des relations fraternelles et de coopération ainsi que des liens historiques qui unissent les deux pays", soulignant que "les perspectives de coopération bilatérale offrent de nombreuses opportunités d'échange d'expériences dans divers domaines, tels que la transplantation rénale, la formation et l'échange de connaissances dans le domaine de la production pharmaceutique, ainsi que les programmes et opérations de jumelage entre les hôpitaux algériens et omanais", précise la même source.

Le ministre a également mis en avant "l'importance d'élargir les domaines de coopération et de partenariat entre les pays arabes".

Pour sa part, le ministre omanais de la Santé a salué "le niveau élevé atteint par le secteur de la santé en Algérie et le saut qualitatif réalisé", soulignant "les opportunités disponibles pour la réalisation de nombreux projets dans le secteur de la santé et l'industrie pharmaceutique".

M. Hilal bin Ali a évoqué "l'engagement de son pays à renforcer les liens de coopération avec l'Algérie, en application des conclusions du sommet qui a réuni les dirigeants des deux pays en octobre dernier", saluant "la forte présence de l'Algérie sur la scène arabe et internationale, ainsi que la complémentarité et la convergence réalisées entre les secteurs public et privé dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et les prestations sanitaires, en tant que levier important pour attirer les investissements étrangers".

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite officielle en Algérie d'une délégation ministérielle du Sultanat d'Oman, conclut le communiqué.