Afrique: La 46ème session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA devrait débuter ce matin

Addis Ababa — La 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) devrait débuter dans quelques heures à Addis-Abeba, où se trouve le siège de l'Union.

Le Conseil se réunira autour du thème convenu par l'UA pour 2025, Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations, qui sera officiellement lancé par l'Assemblée.

Tout au long de l'année 2025, tous les États membres de l'UA examineront et évalueront les progrès accomplis par le continent en vue d'obtenir la justice et les réparations attendues depuis longtemps après des décennies de colonialisme, d'apartheid, d'esclavage, de traite des esclaves et de commerce transatlantique des esclaves.

La réunion, qui a rassemblé les ministres des affaires étrangères et les hauts fonctionnaires des pays membres de l'UA, abordera des sujets importants pour le continent, tels que le développement, la paix et la sécurité.

La nomination de six commissaires de la Commission de l'UA est l'une des tâches les plus importantes et les plus attendues du Conseil exécutif au cours de sa session de deux jours.

Les six commissaires qui seront élus superviseront les portefeuilles suivants : Agriculture, développement rural, économie bleue et environnement durable (ARBE) ; Développement économique, commerce, tourisme, industrie et minéraux (ETTIM) ; Éducation, science, technologie et innovation (ESTI) ; Infrastructures et énergie (I&E) ; Santé, affaires humanitaires et développement social (HHS) ; et Affaires politiques, paix et sécurité (PAPS).

Le Conseil exécutif devrait examiner les rapports sur la situation financière de l'organisation en ce qui concerne la mise en oeuvre de ses principales priorités, notamment le maintien de la paix et de la sécurité sur le continent, la mise en oeuvre de l'Agenda 2063, l'amélioration du statut socio-économique de l'Afrique, la lutte contre les effets dévastateurs du changement climatique en Afrique et le plaidoyer en faveur des droits de l'homme et de la bonne gouvernance sur l'ensemble du continent.

En outre, le Conseil exécutif sera informé des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du deuxième plan décennal de mise en oeuvre (STYIP) de l'Agenda 2063, de la mise en oeuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA) et des activités annuelles des différents organes et agences de l'UA.