Sénégal: Green TERR'ANGA, l'habitat réinventé - Le modèle type de Diamniadio

Le forum international pour le développement durable « Green Terranga » s'est tenu ce 11 février au Centre international de Conférences Abdou Diouf de Diamniadio. Cette rencontre de haut niveau placée sous le Thème Général «l'habitat Réinventé et les énergies Renouvelables » est un tournant majeur dans la prise en charge des problématiques de l'habitat. Enjeux d'une vision de l'habitat du futur.

Green Terranga, projet novateur et ambitieux dévoilé ce 11 février 2025 a été porté par la délégation Générale à la promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose en partenariat avec Thé Diamond by blue City Key. S'inspirer du concept de ville verte, l'exemple de Diamniadio est aujourd'hui une nécessité face à la croissance démographique. Diamniadio devient ainsi un modèle d'urbanisme de référence pour les autres villes. C'est d'ailleurs, tout le sens du projet DIAMOND BY BLUE CITY KEY. Ce projet incarne une nouvelle vision de l'habitat au Sénégal, alliant modernité, innovation et développement durable.

A travers les exposés des quatre Panels proposés, les acteurs ont voulu permettre une compréhension rapide de ce nouveau concept.

Les panélistes ont discuté sur les sujets suivants:

Panel 1 : Aménagement et dynamique des villes nouvelles : l'exemple réussi du Pôle Urbain de Diamniadio.

Panel 2 : Vivre ensemble et sous quel toit ? L'habitat se réinvente.

Panel 3 : Mobilité, traitement des déchets, traitement de l'eau: à l'heure de l'eco- citoyenneté.

Le forum s'est tenu sous la présence effective du délégué Général à la promotion des pôles Urbains de Diamniadio et du Lac rose Bara Diouf, du Secrétaire d'État à l'Urbanisme et au Logement Mamath Ndao, du Directeur Général de lla Caisse des Dépôts et de Consignation, Monsieur Fallilou Keita entre autres.

Outre les officiels, cet événement a aussi réuni des experts et acteurs majeurs pour échanger sur l'aménagement des villes nouvelles, les énergies renouvelables, la gestion de l'eau, le transport durable et la conservation de la biodiversité.

Diamniadio, ville durable

Lors de son allocution, le délégué général n'a pas manqué de souligner l'importance du forum qui les a réunis. Selon lui, l'État du Sénégal accorde beaucoup d'importance au Pôle Urbain de Diamniadio qui d'une manière générale va permettre la réinvention de l'habitat au Sénégal. A en croire Bara Diouf, ce forum est une occasion d'évoquer en profondeur la politique de l'habitat dans le pôle de Diamnadio. « Vous savez que le pôle urbain de Diamnadio est une ville nouvelle, créée par l'État du Sénégal pour décongestionner la capitale Dakar, mais aussi pour repositionner le Sénégal dans le contexte de l'économie mondiale.

Diamnadio est un pôle de croissance, et aujourd'hui il s'établit selon cette mixité fonctionnelle entre l'industrie, les secteurs tertiaires et secondaires, mais aussi l'habitat. Et dans ce sens, nous collaborons avec des promoteurs sénégalais et des d'autres pays, pour offrir des logements aux sénégalais dans la ville de Diamniadio, qu'ils puissent y habiter, travailler librement»

Sur cette même lancée, le délégué général Bara Diouf indique que la ville Diamniadio va abriter d'autres infrastructures modernes afin d'assurer la mobilité durable. Il est prévu la construction de 20 km de routes financées dans la phase d'urgence, 70 km de pistes cyclables et piétonnes projetées, des voies réservées aux BRT, pour réduire considérablement la dépendance des véhicules individuels"

Diamond city, projet ville verte, à la dimension futuriste

L'un des objectifs premiers de ce forum est de montrer à la face du monde qu'il est possible de réinventer l'habitat au Sénégal, faire de sorte que l'exemple de Diamniadio puisse être multiplié et dupliqué sur l'étendue du territoire national. Dans ce même sillage, le The Diamond by Blue City Key voit le jour. Cette innovation majeure de l'opérateur immobilier Blue City Key offre une harmonie entre modernité et développement durable.

Riad Nabil PDG du groupe Blue City Key, co-organisateur de ce forum a présenté ce nouveau projet au sein de Diamniadio comme une nouvelle dynamique qui est axé sur l'environnement, l'énergie renouvelable, le traitement des déchets qui va répondre à la demande de Diamniadio.

Il s'agit d'un programme de 1 856 logements abordables avec une dizaine de villes de grande hauteur et 36 villes de faible hauteur basé sur un éco-quartier avec 50% de logements, 50% d'espaces verts, qui comprend des infrastructures sanitaires éducatives avec une clinique. Il est même prévu un groupe scolaire évolutif qui va de la maternelle au lycée en abordant toutes ces problématiques énergétiques qui sont aujourd'hui les questions d'avenir de demain.

Chaque détail a été pensé pour offrir un habitat où le bien-être des résidents s'aligne avec modernité, innovation, développement durable et confort.

Ce forum Green Terranga s'est terminé sur une note de satisfaction avec la présentation de projet qui à coup sûr va révolutionner le monde de l'habitat au sénégal et dans les contrées les plus lointaines.