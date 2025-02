Tunisie: Tozeur/Palmeraies sous la menace - Réagir vite face au charançon rouge

Le charançon rouge du palmier (Rhynchophorus ferrugineus) est un insecte originaire d'Asie du Sud-Est, considéré aujourd'hui comme l'un des ravageurs les plus destructeurs des palmiers dans le monde.

Cet insecte s'attaque principalement aux palmiers dattiers, mais aussi à d'autres espèces de palmiers. Il se propage rapidement dans de nombreuses régions, menaçant la viabilité de la culture des dattes, une source économique cruciale pour des pays comme la Tunisie. Le cycle de vie du charançon rouge, marqué par sa capacité à pondre plusieurs centaines d'oeufs à l'intérieur des troncs, conduit à la mort rapide des palmiers infectés.

Lors d'une session de travail à Tozeur, les experts ont exprimé leur préoccupation face à l'augmentation des foyers d'infestation dans plusieurs régions de la Tunisie. Le charançon rouge perce profondément le tronc des palmiers pour s'y loger, où ses larves creusent des galeries qui détruisent progressivement les tissus vitaux de l'arbre. Ce processus est souvent silencieux et invisible à l'oeil nu, ce qui rend difficile la détection précoce. Une fois que les symptômes extérieurs deviennent apparents, notamment par la chute des palmes ou l'affaissement du tronc, il est généralement trop tard pour sauver l'arbre.

L'impact économique est colossal : non seulement le charançon rouge menace directement la production de dattes, un pilier essentiel de l'économie locale et nationale, mais il met également en danger la durabilité des oasis, écosystèmes fragiles où les palmiers jouent un rôle central. La perte de palmiers affecte non seulement les producteurs de dattes, mais aussi toute la chaîne de valeur associée, de la transformation à l'exportation. Les experts estiment que si des mesures drastiques ne sont pas prises immédiatement, des milliers d'hectares de palmeraies pourraient disparaître en quelques années.

Au cours de la réunion, des solutions ont été discutées, telles que le renforcement des techniques de surveillance pour identifier précocement les signes d'infestation, l'utilisation de pièges à phéromones pour capturer les adultes avant leur reproduction, ainsi que l'application de traitements biologiques et chimiques. Une sensibilisation accrue des agriculteurs et des travailleurs agricoles a été jugée essentielle pour renforcer la lutte contre ce fléau. Il est également crucial d'établir des collaborations internationales pour partager les bonnes pratiques et les technologies de lutte efficaces.

Cette menace exige une intervention rapide et coordonnée à tous les niveaux. Le combat contre le charançon rouge est désormais une course contre la montre pour sauver les palmiers et protéger un secteur économique vital pour des milliers de familles.