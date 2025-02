Tunisie: L'engagement d'Epson en faveur de l'innovation durable

Dans un monde où la durabilité se place comme une priorité majeure, les entreprises technologiques jouent un rôle central pour relever les défis environnementaux. Epson, leader mondial de la technologie, se distingue par son engagement résolu en faveur du développement durable, illustré par sa Vision Environnementale 2050. Cette stratégie ambitieuse vise à atteindre la neutralité carbone et à promouvoir des pratiques responsables tout en offrant des solutions technologiques innovantes et durables.

Epson s'impose comme un acteur engagé dans la transition écologique tout en soutenant la transformation numérique et la croissance durable de ses partenaires.

Pour en parler, nous avons rencontré Ali Kalboussi, Business Account Manager d'Epson Tunisie, qui joue un rôle déterminant dans l'implémentation des initiatives de la marque dans le pays. Véritable ambassadeur de l'approche durable d'Epson, Ali Kalboussi partage avec nous les efforts de l'entreprise pour conjuguer innovation technologique, respect de l'environnement et réponse aux besoins des entreprises tunisiennes.

Epson est reconnu comme un leader mondial en matière de technologie. Pouvez-vous nous parler de votre Vision Environnementale 2050 et de ses ambitions ?

Absolument. La Vision Environnementale 2050 d'Epson est au coeur de notre stratégie d'entreprise. Elle établit de nouvelles normes en matière de durabilité, en alignant nos efforts sur les Objectifs de Développement Durable des Nations unies. Nous nous engageons à devenir une entreprise neutre en carbone et sans ressources souterraines d'ici 2050. Pour cela, nous avons investi 770 millions d'euros dans la transition vers les énergies renouvelables et dans la réduction de nos émissions mondiales. Par ailleurs, depuis décembre 2023, l'ensemble de nos sites dans le monde fonctionne à 100 % avec de l'électricité renouvelable.

Qu'est-ce qui différencie l'approche d'Epson en matière de durabilité ?

Notre philosophie repose sur trois piliers : l'efficacité, la compacité et la précision. Cela ne concerne pas uniquement nos technologies, mais aussi notre manière de concevoir nos produits et services. Nous cherchons à réduire les impacts environnementaux en éliminant les déchets, en minimisant l'utilisation des ressources et en optimisant la durabilité de nos équipements. En d'autres termes, nos produits ne sont pas seulement innovants, ils sont pensés pour être durables et économiques à long terme.

Comment vos solutions technologiques participent-elles à cette démarche ?

Nos imprimantes professionnelles WorkForce, par exemple, intègrent la technologie Heat-Free et Micro Piezo, qui permet d'économiser de l'énergie, de réduire les déchets et les émissions de CO2, tout en optimisant la productivité. Par ailleurs, nos solutions de numérisation, fabriquées à partir de plastique recyclé à hauteur de 30 %, s'inscrivent dans une logique de transformation numérique durable. Elles consomment peu d'énergie et réduisent la dépendance aux tâches manuelles grâce à l'automatisation.

Pouvez-vous décrire certains de vos produits phares et leurs impacts dans un pays comme la Tunisie ?

Nous proposons une large gamme de produits, notamment des imprimantes, des projecteurs laser, des scanners, et des solutions pour le cinéma à domicile. En Tunisie, nos technologies soutiennent des secteurs essentiels tels que la santé, l'éducation tout en respectant l'environnement. Par exemple, nos imprimantes à jet d'encre Zéro Chaleur aident les entreprises à atteindre leurs objectifs de durabilité tout en optimisant leurs coûts opérationnels. De plus, nos solutions de projection laser permettent des expériences immersives dans des environnements professionnels et éducatifs.

Comment voyez-vous l'avenir de la durabilité dans le secteur technologique ?

Nous sommes convaincus que la technologie a un rôle crucial à jouer dans la transition écologique. Chez Epson, nous continuerons à innover en développant des solutions qui non seulement répondent efficacement aux besoins de nos clients, mais surtout à la construction d'un avenir plus responsable. La durabilité n'est pas un objectif isolé, c'est une mission globale qui nous engage tous.