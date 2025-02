Tunisie: 337,4 MDT et plus de 2 000 emplois - Le Conseil supérieur de l'investissement valide de nouveaux projets

Dans le cadre du suivi des projets d'investissement à forte valeur stratégique, le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé, hier mardi 11 février 2025, au palais du gouvernement à la Kasbah, la première réunion du Conseil supérieur de l'investissement de l'année.

Dès l'ouverture des travaux, il a souligné que la création d'un environnement propice à l'investissement constitue un pilier central de la vision de réforme globale portée par le président de la République, Kaïs Saïed. Cette vision repose sur une approche de développement durable et équitable, favorisant l'initiative privée et la création d'emplois dignes. Il a insisté sur la nécessité de redoubler d'efforts pour proposer des solutions concrètes à la hauteur des attentes.

Dans ce contexte, il a mis l'accent sur l'importance d'intensifier les efforts pour améliorer l'efficacité des politiques d'investissement et relever les défis actuels. Il a plaidé pour un accompagnement renforcé des investisseurs, une simplification des procédures et une accélération du rythme de réalisation des projets. Il a également insisté sur la nécessité de rompre avec les anciennes pratiques en instaurant une culture de soutien à l'investissement, en libéralisant l'économie et en facilitant le parcours des entrepreneurs à toutes les étapes de leurs projets. L'objectif est d'éliminer les obstacles administratifs et réglementaires qui freinent l'investissement depuis des décennies et de renforcer l'attractivité de la Tunisie en attirant des projets dans des secteurs à fort potentiel comme la technologie, l'innovation, l'intelligence artificielle, ainsi que le développement des exportations et l'intégration aux chaînes de valeur à haute valeur ajoutée.

Le Conseil a également fait le point sur l'état d'avancement des décisions prises lors de sa réunion du 30 octobre 2024 et examiné trois projets d'envergure nationale représentant un investissement total de 337,4 millions de dinars (MDT), avec à la clé 1 274 emplois. Il a en outre validé la révision d'un projet de centre de recherche et développement en électronique automobile, qui devrait générer près de 1 000 emplois hautement qualifiés pour les compétences tunisiennes, en lui accordant les incitations et avantages prévus par la loi.

Les discussions ont également porté sur les sociétés de gestion des pôles et complexes industriels et technologiques, dans l'optique de renforcer leur rôle au sein du tissu économique national.

En conclusion, Kamel Maddouri a insisté sur l'urgence d'achever, dans les meilleurs délais, la révision des textes réglementaires freinant l'investissement, en parallèle avec la finalisation de la loi transversale visant à dynamiser l'investissement.