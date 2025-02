Tunisie: L'agence de notation PBR Rating octroie à la sociéte UGFS-NA la note de AMQR [B] avec perspective positive

L'agence de notation nationale PBR Rating a réalisé une évaluation de la société UGFS-NA dans le cadre de l'attribution d'une notation financière sur la performance de la société en matière de gestion d'actifs. Cette analyse a permis d'évaluer l'organisation de la société ainsi que, de manière plus globale, ses différents leviers et instruments de gouvernance stratégique et opérationnelle. A l'issue de l'évaluation, l'agence de notation PBR Rating a octroyé à UGFS-NA la note de AMQR [B] avec perspective positive ; sur une échelle de notation allant de AMQR[A] à AMQR[E].

Filiale de KIPCO (Kuwait Projects Company), l'un des plus grands conglomérats d'investissement et de gestion de la région MENA, UGFS-NA s'impose comme un acteur de référence dans la gestion d'actifs en Tunisie. Fondée en 2008, la société de gestion propose une large gamme de services sur le marché financier tunisien, incluant le placement privé, la gestion de fonds communs de placement...

UGFS-NA s'appuie sur une expertise bâtie au fil des années ainsi que sur des relations solides avec des institutions financières tunisiennes et étrangères. Elle met en oeuvre une stratégie alliant savoir-faire et ancrage local, ce qui lui permet de jouer un rôle clé, notamment dans le domaine du capital-risque.

UGFS-NA dispose d'un avantage comparatif, tant par la diversité de ses services financiers que par la large gamme de véhicules d'investissement proposés. La mission souligne que le gestionnaire affiche une volonté d'amélioration notable, matérialisée par une transformation organisationnelle en cours. Cette stratégie lui permet de s'adapter aux évolutions et opportunités du marché, comme la création de fonds spécialisés, l'investissement dans des startups, les fonds verts, ou encore le développement d'une offre globale et diversifiée.

Cependant, pour concrétiser pleinement cette ambition, il sera crucial de mobiliser les ressources humaines et matérielles nécessaires pour soutenir efficacement cette dynamique de réorganisation. À noter qu'actuellement, la société de gestion compte une vingtaine de collaborateurs, ce qui constitue un atout essentiel pour son développement. Cette équipe se distingue par son expertise reconnue dans les domaines du capital-investissement et des marchés des capitaux, tout en valorisant la diversité des profils qui la composent, renforçant ainsi sa capacité d'innovation et de performance.

Au terme de l'exercice 2023, UGFS-NA gère une vingtaine de fonds, répartis entre 8 fonds de Private Equity, 8 fonds de Seed Funds et 5 Fonds Communs de Placement. En 2024, deux nouveaux fonds SeedFunds ont été créés. UGFS-NA dispose de 209 MTND d'actifs sous gestion, dont 70% sont alloués aux fonds de Private Equity, 23% aux Seed Funds et 7% aux Fonds Communs de Placement.

Globalement, la mission estime que la performance de UGFS-NA, en matière de collecte de fonds, est satisfaisante, portée par une dynamique soutenue dans ce domaine. La diversité des profils d'investisseurs, incluant des banques, des compagnies d'assurances et des organismes nationaux et internationaux, illustre la confiance accordée par l'écosystème au gestionnaire.

La mission juge que la gestion des risques chez UGFS-NA présente plusieurs axes d'amélioration qu'il est essentiel de traiter pour renforcer la résilience de l'organisation.

Les fonds de Private Equity et de Seed Funds gérés par UGFS-NA affichent une performance notable en termes de plus-values globales. Ces fonds se démarquent également par leur diversification et leur positionnement sur divers secteurs d'activité, notamment ceux liés aux nouvelles technologies qui offrent un fort potentiel de retour sur investissement. Le principal défi pour le gestionnaire consiste à transformer ces plus-values latentes en gains effectifs grâce à des opérations de désinvestissement réussies.

Du point de vue de l'analyse de la rentabilité, la mission de notation souligne que le résultat net d'UGFS-NA a enregistré un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 16% sur la période analysée. Parallèlement, la rentabilité des fonds propres a affiché unredressement en 2023, atteignant 26% à la clôture de l'exercice.