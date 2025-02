Soudan: Le PUD condamne les complots étrangers visant à déstabiliser la sécurité nationale soudanaise

Washington — Le Parti Unioniste Démocratique originel (PUD\O) du Soudan a dénoncé mardi les conspirations étrangères malveillantes visant à déstabiliser la sécurité et la stabilité au Soudan, dont les détails et les dimensions dangereuses ont été révélés dans une déclaration du vice-président du Conseil de souveraineté soudanais, Malik Agar, soulignant que ces conspirations constituent un soutien flagrant de certains pays qui se précipitent pour fournir soutien et munitions aux milices terroristes-FSR qui combattent le peuple soudanais et cherchent à fragmenter l'unité du pays.

Ahmed Ali Al-Sanjak, membre de l'organe directeur du PUD\O et chef du parti aux États-Unis d'Amérique, a décrit dans une déclaration à l'Agence de presse soudanaise (SUNA) que les démarches entreprises par les Émirats arabes unis pour organiser une conférence spéciale sur la situation au Soudan le 14 février 2025, en marge du sommet de l'Union africaine, avec la participation d'organisations internationales et régionales telles que les Nations Unies, l'Union africaine, les Émirats arabes unis et l'Éthiopie, en plus de certains autres pays, est une conférence de préjudice qui est condamnée, rejetée et indésirable.

Il a ajouté que cette conférence prévue révèle l'ampleur et la nature de la conspiration et du ciblage du peuple soudanais.

Al-Sanjak a souligné que ce que la conspiration n'a pas réussi à réaliser à travers la guerre qu'elle a alimentée avec du matériel et du personnel, elle ne pourra pas le réaliser à la lumière des victoires de l'armée nationale soutenues par le peuple soudanais.

Al-Sanjak a déclaré : « Ces pays qui conspirent contre le Soudan doivent savoir que le peuple soudanais héroïque n'abandonnera pas sa patrie et ses terres et défendra ce droit qui a été reconnu par toutes les chartes et normes. »

Al-Sanjak a ajouté : « Quiconque pense pouvoir priver le peuple soudanais de ses droits nationaux est un délirant, et quiconque croit pouvoir empiéter sur ces droits ou y renoncer par la force ou la coercition de quelque manière que ce soit est un rêveur. »

Al-Sanjak a salué la position biaisée de l'Egypte à l'égard du Soudan, ce qui confirme sa compréhension et sa connaissance correctes de la question soudanaise et prouve que la position égyptienne est la seule position fixe et claire pour soutenir la question soudanaise de manière correcte.

Le PUD\O a appelé toutes les forces nationales soudanaises, y compris les partis, les blocs, les entités, les organisations de la société civile et les ONG, à coordonner leurs efforts pour résister aux conspirations étrangères visant à une ingérence flagrante dans les affaires intérieures et à porter atteinte à la souveraineté nationale du Soudan sous des prétextes, des arguments et des justifications fragiles.