Soudan: Le ministre des Affaires étrangères rencontre le président de la commission des Affaires étrangères de la Douma d'État (Parlement russe)

Moscou — Le ministre des Affaires étrangères Dr. Ali Youssef a rencontré mardi M. Leonid Slutsky, président de la commission des relations étrangères de la Douma d'État (Parlement russe), en présence d'un certain nombre de membres de la commission, où il a fourni un exposé complet sur l'évolution de la situation au Soudan et les grandes victoires remportées par les Forces Armées Soudanaises (FAS) et le déclin significatif de la milice - Forces de Soutien Rapide (FSR).

Le ministre a évoqué les violations flagrantes des droits de l'homme et des principes du droit international et humanitaire commises par cette milice contre des citoyens soudanais innocents. Il a exprimé ses remerciements et son appréciation pour les positions de soutien du gouvernement russe envers le Soudan pendant cette crise.

Le ministre des Affaires étrangères a évoqué les plans du gouvernement soudanais pour gérer la période de transition et préparer l'environnement politique pour un processus de transition démocratique réussi à travers lequel le pays achèvera toutes ses institutions exécutives et législatives en formant un gouvernement de transition jusqu'à la tenue des élections générales.

De son côté, le président de la commission des relations extérieures du Parlement russe a salué les relations entre les deux pays, soulignant l'attachement de la Russie et de la Douma à l'unité et à la souveraineté des territoires soudanais, soulignant qu'ils sont contre toute ingérence étrangère dans les affaires soudanaises, exprimant leur désir et leur aspiration à fournir toutes les formes de soutien et d'assistance au Soudan et à oeuvrer pour développer les relations vers des horizons plus larges.

Le ministre a invité le président du Conseil des relations étrangères de la Douma d'État et un certain nombre de représentants à se rendre au Soudan pour évaluer la situation et discuter de la coopération et de la coordination avec les responsables soudanais.