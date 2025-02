AEl-Fasher — Le Mouvement de l'Armée de Libération du Soudan a confirmé que la milice rebelle FSR et ses mercenaires ont pris d'assaut le camp de Zamzam, qui comprend des centaines de milliers d'anciens et nouveaux déplacés, pour la dixième fois mardi, dans un déni complet de l'humanité et de ses valeurs tolérantes, loin des valeurs, des coutumes, de la morale et des lois célestes.

Il a souligné que l'histoire se répète, car la milice répète les mêmes massacres systématiques de génocide ethnique qu'elle a commis entre 2004 et 2005, ciblant des ethnies spécifiques, comme cela s'est produit dans les villages à l'ouest d'El Fasher et de la même manière.

Le mouvement a ajouté, selon son communiqué publié au nom du porte-parole officiel du Mouvement de l'Armée de Libération du Soudan, Al-Sadig Ali Al-Nour, que la milice criminelle et ses mercenaires ont continué à pratiquer les mêmes actes brutaux et le génocide contre les femmes, les enfants, les personnes âgées et les handicapés. Ce sont des crimes qui s'ajoutent au palmarès des tueurs et des criminels de la milice et de ses soutiens locaux, régionaux et internationaux, après avoir transformé le pays en ruines et en décombres et transformé la vie de son peuple en enfer.

Le mouvement a souligné que ce qui a tenté de détourner la milice et ses partisans des tueurs criminels était le silence de la communauté internationale face à ces crimes commis contre des innocents.

Le mouvement a tenu la communauté internationale responsable des incendies et des meurtres de personnes innocentes.

L'ONU a été appelée à activer toutes ses résolutions, à s'engager à les mettre en oeuvre et à en assurer le suivi, car c'est elle qui empêche les milices d'attaquer les civils, de cibler leurs camps et d'imposer un siège d'isolement autour d'eux dans le but de les tuer de faim et de soif.

Le mouvement a appelé la communauté internationale à classer la milice FSR, ses partisans et ses planificateurs sur les listes du terrorisme et à les traduire en justice équitablement, priant pour les âmes des martyrs, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés et un retour sain et sauf aux disparus.