Soudan: Le pays participe à la 13e Conférence des ministres de la culture du monde islamique à Djeddah

Port Soudan — La délégation soudanaise s'est rendue mardi au Royaume d'Arabie saoudite pour participer aux activités de la 13e Conférence des ministres de la culture du monde islamique, qui se tient ce mercredi et jeudi, dans la ville de Djeddah. La délégation est dirigée par M.Khaled Al-Eaysir, ministre de la Culture et de l'Information, et comprend la sous-secrétaire du ministère, Mme Somaya Al-Hadi.

Le projet d'ordre du jour comprend quatre axes principaux : l'axe organisationnel, qui comprend le projet d'ordre du jour, le projet de calendrier, la formation du bureau de la conférence et l'adoption du projet de règlement intérieur de la Conférence des ministres de la culture. L'axe des rapports exécutifs comprend le rapport de l'ISESCO sur ses réalisations dans le domaine culturel, le rapport du Comité du patrimoine mondial islamique, en plus du rapport du Conseil consultatif pour le développement culturel.

Le troisième axe, celui des documents d'orientation, comprend l'Initiative de l'ISESCO pour les droits culturels et le droit à la culture, l'Échelle de l'ISESCO pour les nouvelles économies de la culture et l'Échelle de l'ISESCO pour les technologies culturelles et créatives, en plus d'un document analytique sur la liste des sites du patrimoine mondial en péril dans le monde islamique.

L'axe final des questions comprend la discussion du lieu et de la date de la prochaine 14e session de la Conférence des ministres de la Culture, l'adoption des projets de résolution de la conférence, en plus de la déclaration finale (la Déclaration de Riyad).